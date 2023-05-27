"Есть красные линии": украинский дипломат объяснил, существует ли напряжение между Байденом и Зеленским

Отношения между двумя странами находятся на высоком уровне и станут еще более крепкими, считает дипломат

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом существует "беспрецедентный" уровень взаимопонимания и доверия, однако не все "красные линии" были убраны.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший посол в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

Дипломат отмечает, что между Зеленским и Байденом никогда не существовало какого-то напряжения или сложностей в общении, и уж тем более их нет сейчас.

"Как дипломат, отвечающий также за американское направление в МИД, я ответственно заявляю: не существует ни йоты напряжения между президентами Байденом и Зеленским", — сказал он.

Мельник добавил, что между главами двух стран существует "беспрецедентный уровень взаимопонимания и доверия", и он не может вспомнить ни одного украинского лидера, у которого были бы более теплые отношения с президентами США.

В частности он обратил внимание на то, что Байден в феврале 2023 года посетил Киев, когда украинская столица находилась под российскими обстрелами. По его словам, это говорит о четком сигнале о том, что Украина не останется наедине с противником.

"Конечно, на рабочем уровне до сих пор имеет место ряд всяческих "красных линий", иногда чувствуется определенная инерция по ряду вопросов, мы этого не скрываем. Но главное, что между обоими президентами есть максимально доверительный диалог, который только может существовать между двумя главами государств", — отметил дипломат

При этом замглавы МИД убежден, что когда Украина вступит в НАТО, то отношения между двумя странами станут еще более крепкими.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "На Западе с чистой совестью допускали уничтожение украинской независимости": интервью с Андреем Мельником, ч. II

Как сообщалось ранее, Мельник считает, что война в Украине не является проблемой для вступления в НАТО, поскольку Германия тоже вступила в Альянс, когда ее часть находилась под советской оккупацией.