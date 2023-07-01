Глава ЦРУ тайно посетил Киев: СМИ узнали цели и детали визита

Украинская сторона сообщила Бернсу, что стремится отвоевать значительную часть оккупированных территорий до осени

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня снова тайно посетил Киев. Он обговорил с президентом Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки стратегию контрнаступления украинских войск и возвращения захваченных россией территорий Украины.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

Один из собеседников издания подчеркнул, что целью визита Уильяма Бернса было подтверждение готовности США продолжать обмен разведывательными данными, чтобы помочь Украине защитить себя от атак рф.

Украинская сторона сообщила Бернсу, что стремится отвоевать значительную часть оккупированных территорий до осени, после чего принудить Москву к переговорам на своих условиях.

"россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", – сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Как сообщал "Телеграф", госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о контрнаступлении ВСУ. Он заявил, что оно только началось и командование еще не вводило в бой основные подразделения.