Страны НАТО хотят устроить Украине приятный сюрприз на саммите в Вильнюсе: переговоры ведутся в "бешеном темпе"

Союзники проводят переговоры с G7, НАТО и ЕС

На Западе торопятся с переговорами о составлении соглашения о гарантиях безопасности для Украины, чтобы представить ее на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Литве.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех западных официальных лиц, которые знакомы с ходом процесса.

Отмечается, что на саммите США, Великобритания, Франция и Германия надеются представить рамочное соглашение, к которому смогут присоединиться и другие заинтересованные страны. В ходе обсуждений союзники провели много переговоров с Киевом, а также обращались к G7, НАТО и ЕС.

Идея соглашения заключается в том, чтобы предоставить "зонтик" всем странам, которые согласны помочь Украине с военной помощью, даже если условия ее предоставления будут отличаться.

Других деталей документа не разглашается, однако источники отмечают, что переговоры ведутся в "бешеном темпе" и в "последнюю минуту".

"Эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран о том, как западные союзники должны демонстрировать долгосрочную поддержку Украины", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул на то, что получит Украина на саммите Альянса в Вильнюсе.