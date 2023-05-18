Понимание или презрение? Как украинцы относятся к тем, кто уехал из страны в начале войны (опрос)

Часть украинцев считает, что нельзя было бросать страну в такой трудный час

Украинцы по-прежнему могут выехать из страны, если в их регионах напряженная ситуация. Однако некоторые сограждане не поддерживают такие решения.

Центр Разумкова провел опрос, узнав у украинцев, как они относятся к тем, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года, передает ZN.UA. Большая часть понимает мотивы своих сограждан, но есть и те, кто осуждает.

Так, большинство респондентов (28,4%) ответили, что понимают выбор уехать, но только в случае, если он сделан ради детей, пожилых людей или больных родственников. Принять абсолютно любые причины выезда готовы лишь 23,6% опрошенных украинцев. Однако в обществе есть переживания касательно того, что после отмены военного положения большинство мужчин призывного возраста могут покинуть страну.

В частности, 20,8% опрошенных можно сказать осуждают мужчин, которые выехали. При этом абсолютно не важно, какие у них были причины или обстоятельства — они обязаны были оставаться дома. Что касается остальных категорий, то этот процент опрошенных украинцев готов принять любые причины выезда из Украины во время войны.

Еще 14,8% опрошенных украинцев готовы понять только тех сограждан, которые выехали из регионов в оккупации или регионов, которым грозила оккупация. Но есть и те, кто вовсе не понимает всех украинцев, которые покинул страну "в такой трудный час" — таких 6,1%. Примерно столькоже (6,2%) не смогли определиться с однозначной позицией.

По итогам этого опроса стало ясно, что около 30% населения Украины на сегодняшний день не очень положительного мнения о беженцах. Их позиция звучит примерно так: "Если они не разделяют со страной горя, почему должны решать ее будущее? Пусть платят своими правами внутри страны за безопасность за ее пределами. И неважно, какие у них на то причины". Повлияет ли эта позицию на предстоящие парламентские и президентские выборы, покажет время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, считают ли украинцы "рашизм" синонимом "фашизма". Мнения на этот счет кардинально разделились.