Рашизм — это фашизм? Как украинцы относятся к сравнению идеологий — опрос
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Каждый пятый украинец уверен в том, что рашизм не имеет ничего общего с фашизмом
Половина украинцев уверенна в том, что рашизм, который Верховная Рада признала официальной идеологией россии, и фашизм являются схожими идеологиями.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
При этом почти каждый пятый украинец считает, что рашизм — это абсолютно другая идеология, не имеющая ничего общего с фашизмом.
Ответы на вопросы анкеты ото, является ли "рашизм" отдельной идеологией или это известный со времен Второй Мировой войны фашизм, распределились следующим образом:
- Полностью другая идеология — 17,4%
- Похожая на фашизм идеология — 49,7%
- Это то же самое, что и фашизм — 19,5%
- Тяжело ответить — 13,4%.
Напомним, что еще в начале мая Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией россии. Украинский парламент призвал ООН, ЕС, а также правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине на 9 мая появился новый официальный праздник.