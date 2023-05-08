Каждый пятый украинец уверен в том, что рашизм не имеет ничего общего с фашизмом

Половина украинцев уверенна в том, что рашизм, который Верховная Рада признала официальной идеологией россии, и фашизм являются схожими идеологиями.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

При этом почти каждый пятый украинец считает, что рашизм — это абсолютно другая идеология, не имеющая ничего общего с фашизмом.

Ответы на вопросы анкеты ото, является ли "рашизм" отдельной идеологией или это известный со времен Второй Мировой войны фашизм, распределились следующим образом:

Полностью другая идеология — 17,4%

Похожая на фашизм идеология — 49,7%

Это то же самое, что и фашизм — 19,5%

Тяжело ответить — 13,4%.

Напомним, что еще в начале мая Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией россии. Украинский парламент призвал ООН, ЕС, а также правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине на 9 мая появился новый официальный праздник.