Укр

Як СССР "боролся" с фашизмом: в сети показали интересную статистику

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Газета считалась наиболее влиятельным изданием в Союзе
Газета считалась наиболее влиятельным изданием в Союзе

Газета "Правда" была основным СМИ компартии.

Накануне начала второй мировой войны, СССР и Германия подписали пакт о ненападении. После этого риторика советских газет значительно изменилась — из них практически исчезло слово "фашизм" и однокоренные производные.

В сети опубликовали статистику использования таких выражений.

С сентября 1939 по май 1941 включительно в газете "Правда" количество упоминаний о фашизме уменьшилось в несколько раз. Только с июня 1941, когда Германия напала на Советский Союз, слово снова начали массово употреблять в издании.

Упоминаемость слова "фашизм" в газете "Правда"
Упоминаемость слова "фашизм" в газете "Правда"

1 сентября передовица газеты была посвящена не нападению Германии на Польшу, а ратификации договора с СССР.

Газета от 1 сентября 1939 года
Газета от 1 сентября 1939 года

Другая советская пресса также не акцентировала внимание на военных действиях в Европе, ограничиваясь информационными сообщениями. Риторика сменилась, когда Красная Армия начала вторжение в Польшу. Газеты называли это "помощью украинцам и белорусам" и "освободительной задачей".

Ранее "Телеграф" писал о пропаганде и военной риторике в СССР, которая начиналась с детских книжек. Миф о том, что советская армия ни на кого не нападает, был не единственным. Популярностью пользовались и рассказы о том, кто кого кормит в контексте республик СССР.

Теги:
#СССР #Фашизм #Правда #Газета
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