Як СССР "боролся" с фашизмом: в сети показали интересную статистику
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Газета "Правда" была основным СМИ компартии.
Накануне начала второй мировой войны, СССР и Германия подписали пакт о ненападении. После этого риторика советских газет значительно изменилась — из них практически исчезло слово "фашизм" и однокоренные производные.
В сети опубликовали статистику использования таких выражений.
С сентября 1939 по май 1941 включительно в газете "Правда" количество упоминаний о фашизме уменьшилось в несколько раз. Только с июня 1941, когда Германия напала на Советский Союз, слово снова начали массово употреблять в издании.
1 сентября передовица газеты была посвящена не нападению Германии на Польшу, а ратификации договора с СССР.
Другая советская пресса также не акцентировала внимание на военных действиях в Европе, ограничиваясь информационными сообщениями. Риторика сменилась, когда Красная Армия начала вторжение в Польшу. Газеты называли это "помощью украинцам и белорусам" и "освободительной задачей".
Ранее "Телеграф" писал о пропаганде и военной риторике в СССР, которая начиналась с детских книжек. Миф о том, что советская армия ни на кого не нападает, был не единственным. Популярностью пользовались и рассказы о том, кто кого кормит в контексте республик СССР.
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