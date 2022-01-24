"Поражает цинизмом": примеры того, как в СССР детей готовили к войне

Советский "патриотизм" был крайне нетерпимый и милитаристский

Тотальная пропаганда "советов" бралась за детей с самого раннего детства. Маленьким без зазрения совести промывали мозги и готовили в качестве "пушечного мяса" с ранних лет.

Об этом рассказывает белорусский блогер Максим Мирович на LiveJournal.

Как пишет Мирович, в СССР воспитывали рабов государства, которые бы не задавали лишних вопросов и целились из автомата в того, в кого прикажут.

"Вся жизнь советских детей была пропитана муштрой и казармой. Детей уже с ранних лет приучали ходить строем под барабан, носить одинаковую форму, подчиняться некому "старшинству" (такому же условному, как и в армии) и не задавать лишних вопросов", — отмечает блогер. Добавим, что по военному образу были построены детские пионерлагеря.

Пропагандистские книги для советских детей

Такие экземпляры были рассчитаны на самый разный возраст. Например, книгу под названием "Наша армия родная" преподавали маленьким школьникам. "Само пропагандистское название — армию называют "родной". Мол, подрастешь ты мальчишка и пойдешь наконец "в свое родное", — отмечает Максим Мирович.

Дошкольникам под нос подсовывали стихи, которые, как пишет блогер, поражают цинизмом.

"Наша армия родная, И отважна, и сильна. Никому не угрожает, Охраняет нас она"

И это на фоне военных событий 1980-х годов, когда СССР целой 40-й армией влез в Афганистан, а также подпитывал деньгами и "ихтамнетами" еще несколько конфликтов.

Стремление идти в армию детей также подпитывали и игрушки. Даже в самом захудалом магазине сложно были найти конструктор, а вот "боевая техника" была.

Детей постарше принимались охмурять армией уже серьезнее, пишет блогер. Во время афганской войны, к примеру, издавались книги Бориса Никольского, в которых рассказывалось про "крутую физподготовку" десантников и брали "на слабо". Мол, хотите быть такими же крутыми? Да ладно, не получится у вас!

Так, ты мог стать крутым только в том случае, если пойдешь в десантные войска.

Таких книжек за всю историю существования Советского Союза были сотни. Детям говорили, что СССР — это самая миролюбивая страна, и в то же время пичкали военными слоганами и постоянно призывали готовиться к войне.

Напомним, что сейчас происходит стягивание российских войск к границам Украины. В Москве заверяют, что никакой опасности украинцев подвергать не планируют. Тем временем, на фоне угрозы вторжения США и Великобритания вывозят из Украины своих дипломатов.