Як СРСР "боровся" з фашизмом: у мережі показали цікаву статистику

Газета "Правда" була головним ЗМІ компартії.

Напередодні початку Другої світової війни, СРСР та Німеччина підписали пакт про ненапад. Після цього риторика радянських газет значно змінилася — з них практично зникло слово "фашизм" та однокорінні похідні.

У мережі опублікували статистику використання таких висловлювань.

З вересня 1939 по травень 1941 року включно в газеті "Правда" кількість згадок про фашизм зменшилася в кілька разів. Тільки з червня 1941 року, коли Німеччина напала на Радянський Союз, слово знову почали масово вживати у виданні.

Згадуваність слова "фашизм" у газеті "Правда"

1 вересня передовиця газети була присвячена не нападу Німеччини на Польщу, а ратифікації договору із СРСР.

Газета від 1 вересня 1939 року

Інша радянська преса також не наголошувала на військових діях у Європі, обмежуючись інформаційними повідомленнями. Риторика змінилася, коли Червона Армія розпочала вторгнення до Польщі. Газети називали це "допомогою українцям та білорусам" та "визвольним завданням".

Раніше "Телеграф" писав про пропаганду та військову риторику в СРСР, яка починалася з дитячих книжок. Міф у тому, що радянська армія ні кого не нападає, був не єдиним. Популярністю користувалися і розповіді, хто кого годує у контексті республік СРСР.