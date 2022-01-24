"Вражає цинізмом": приклади того, як у СРСР дітей готували до війни

Радянський "патріотизм" був вкрай нетерпимий та мілітаристський

Тотальна пропаганда "совєтов" бралася за дітей із раннього дитинства. Маленьким безсоромно промивали мізки і готували в якості "гарматного м’яса" з ранніх років.

Про це розповідає білоруський блогер Максим Мирович на LiveJournal.

Як пише Мирович, у СРСР виховували рабів держави, які б не ставили зайвих питань і цілилися з автомата в того, в кого накажуть.

"Все життя радянських дітей було просякнуте муштрою та казармою. Дітей вже з ранніх років привчали ходити строєм під барабан, носити однакову форму, підпорядковуватися якомусь "старшинству" (такому ж умовному, як і в армії) і не ставити зайвих питань", — зазначає блогер. Додамо, що з військового образу було побудовано дитячі піонертабори.

Пропагандистські книги для радянських дітей

Такі екземпляри були розраховані на різний вік. Наприклад, книгу під назвою "Наша армія рідна" викладали маленьким школярам. "Саму пропагандистську назву — армію називають "рідною". Мовляв, підростеш ти хлопчисько і підеш нарешті "у своє рідне"", — зазначає Максим Мирович.

Дошкільникам під носа підсовували вірші, які, як пише блогер, вражають цинізмом.

"Наша армия родная, И отважна, и сильна. Никому не угрожает, Охраняет нас она" Переклад: "Наша армія рідна, І відважна, і сильна. Нікому не загрожує, Охороняє нас вона"

І це на тлі військових подій 1980-х років, коли СРСР цілою 40-ою армією вліз до Афганістану, а також підживлював грошима та "їхтамнєтами" ще кілька конфліктів.

Прагнення йти до армії дітей також підживлювали і іграшки. Навіть у самому мізерному магазині складно були знайти конструктор, а ось "бойова техніка" була.

Старших дітей приймалися охмурювати армією вже серйозніше, пише блогер. Під час афганської війни, наприклад, видавалися книги Бориса Нікольського, в яких розповідалося про "круту фізпідготовку" десантників і брали "на слабо". Мовляв, хочете бути такими ж крутими? Та годі, не вийде у вас!

Так, ти міг стати крутим лише в тому випадку, якщо ти підеш у десантні війська.

Таких книжок за історію існування Радянського Союзу були сотні. Дітям говорили, що СРСР — це наймиролюбніша країна, і водночас напихали військовими слоганами і постійно закликали готуватися до війни.

Нагадаємо, що зараз відбувається стягування російських військ до кордонів України. У Москві запевняють, що наражати на небезпеку українців ніяк не планують. Тим часом на тлі загрози вторгнення США та Великобританія вивозять з України своїх дипломатів.