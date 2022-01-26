Кто кого "кормил" в СССР на самом деле: блогер развеял один из главных мифов о "совке"
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Блогер рассказал, сколько на самом деле должны были получать советские граждане
Тезис о том, что главная республика Советского Союза РСФСР "всех кормила" – лишь миф. Рабочие в СССР недополучали и трудились на благо диктатуры пролетариата, кормя и одевая ее. Такое мнение высказал в своем блоге mirovich.media белорусский блогер Максим Мирович, который в основном пишет посты на антироссийскую и антисоветскую тематику.
Так, существует мнение, что именно РСФСР больше всего пострадала от распада Союза, так как обеспечивала едва ли не все республики. По словам блогера, и россияне, и белорусы, и таджики в при "совке" были бедными, причем одинаково. Люди очень трудились, но львиную долю их заработков приходилось отдавать государству.
Мирович считает, что эксплуатация человека человеком в СССР хуже, чем при царских временах. В качестве примера он пишет о продаже бытовой техники, в частности телевизоров, стиральных машин и холодильников. Все это производили минские заводы, но почему-то в местных магазинах такой товар было не ухватить. Блогер поясняет, что всё уезжало в Москву, а о знаменитой рогачёвской сгущёнке белорусы узнали лишь после 1986 года. По словам автора, причиной этому стал страхи РСФСР после Чернобыля: продукт боялись покупать.
Сколько зарабатывали люди в СССР
Как отмечает блогер, ссылаясь на доклад ООН, союзные республики в 1990-м году имели заниженную среднюю зарплату, если соизмерить ее с годовым ВВП на душу населения. Так, этот показатель для Белорусской ССР достигал в 1990 году 15,6 тысяч долларов. То есть среднестатистический житель республики, как пишет Мирович, мог рассчитывать на зарплату в 1300 долларов (как минимум 2166 рублей в месяц на то время).
На самом же деле средняя зарплата в Союзе, сообщает блогер, составляла не более 140-150 рублей. Остальные средства, поясняет Мирович, попадали в так называемый "общий котел". Получается, обычные рабочие зарабатывали на содержание раздутого госаппарата с огромными расходами.
Какими были бюджеты союзных республик
Мирович акцентирует внимание на разнице в ВВП республик. Так, у РСФСР – 17,5 тысяч долларов на душу в 1990 году, а у Таджикистана – 5,5 тысяч долларов. Но мнение о том, что в Российской ССР люди зарабатывали больше, блогер опровергает. По его словам, просто государство обирало таджиком несколько меньше, чем россиян.
Куда уходили деньги
Как рассказывает блогер, заработанное гражданами содержало много убыточных, дотационных и ненужных предприятий. Еще немало средств шло на военную сферу: деньги тянула война в Афганистане, поддержка якобы "борцов за свободу", то и дело объявлявшихся в разных странах и выступавших против прозападной власти.
Для наглядности о распределение бюджета в "совке" Мирович приводит такой пример. Есть подъезд на 10 квартир. Из всех жителей работает вы и ваш сосед, получая по 1,5 тысячи долларов в месяц. Управдом забирает себе ваш заработок, оставляя вам только 100 долларов. Остаток суммы идут на условного Васю-алкоголика из одной квартиры, его собутыльника – из другой, что-то поросту воруется, а еще 400 долларов уходят "соседям" — "на поддержку и покупку горячительного раззалупившимся буянам-алкашам из соседнего подъезда, что борются за право писять у лифта и воровать лампочки".
Блогер приходит к выводу, что тезис о том, что якобы одна республика в Союзе "кормила" всех другие – миф. Люди тотально недополучали заработанное во всех странах.
В этой связи блогер учитывает еще и то, кто производил продукцию. Например, мясо и молочку давали заводы в Прибалтике, Беларуси и Украине, где давно появились локальные производства. Но после переворота 1917 года, напоминает Мирович, большевики "взяли" предприятия под свой контроль.
Да и обычный народ, отмечает автор, не питался некоторой продукцией, производимой в советское время.
"О том, что есть такой продукт, как ветчина и балык, я узнал только в 1991-1992 году, хотя и во времена СССР местные белорусские предприятия всё это производили — но отправляли неизвестно куда", — вспоминает Мирович.
Напомним, Максим Мирович часто пишет о происходящем в "совке" и рассуждает о стереотипах и мифах по поводу СССР, бытующих в нашем обществе. Так, блогер рассказал о военно-патриотическом воспитании советских детей. О том, что говорили школьникам старшие, какие догмы прививали детские книги и игрушки – читайте подробнее в нашем материале.
Ранее "Телеграф" показывал снимки советских прилавков в магазинах. Фото отображают реальное положение дел в СССР и потому долгое время были запрещены советской властью.
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