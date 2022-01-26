Кто кого "кормил" в СССР на самом деле: блогер развеял один из главных мифов о "совке"

Блогер рассказал, сколько на самом деле должны были получать советские граждане

Тезис о том, что главная республика Советского Союза РСФСР "всех кормила" – лишь миф. Рабочие в СССР недополучали и трудились на благо диктатуры пролетариата, кормя и одевая ее. Такое мнение высказал в своем блоге mirovich.media белорусский блогер Максим Мирович, который в основном пишет посты на антироссийскую и антисоветскую тематику.

Так, существует мнение, что именно РСФСР больше всего пострадала от распада Союза, так как обеспечивала едва ли не все республики. По словам блогера, и россияне, и белорусы, и таджики в при "совке" были бедными, причем одинаково. Люди очень трудились, но львиную долю их заработков приходилось отдавать государству.

Мирович считает, что эксплуатация человека человеком в СССР хуже, чем при царских временах. В качестве примера он пишет о продаже бытовой техники, в частности телевизоров, стиральных машин и холодильников. Все это производили минские заводы, но почему-то в местных магазинах такой товар было не ухватить. Блогер поясняет, что всё уезжало в Москву, а о знаменитой рогачёвской сгущёнке белорусы узнали лишь после 1986 года. По словам автора, причиной этому стал страхи РСФСР после Чернобыля: продукт боялись покупать.

Сколько зарабатывали люди в СССР

Как отмечает блогер, ссылаясь на доклад ООН, союзные республики в 1990-м году имели заниженную среднюю зарплату, если соизмерить ее с годовым ВВП на душу населения. Так, этот показатель для Белорусской ССР достигал в 1990 году 15,6 тысяч долларов. То есть среднестатистический житель республики, как пишет Мирович, мог рассчитывать на зарплату в 1300 долларов (как минимум 2166 рублей в месяц на то время).

На самом же деле средняя зарплата в Союзе, сообщает блогер, составляла не более 140-150 рублей. Остальные средства, поясняет Мирович, попадали в так называемый "общий котел". Получается, обычные рабочие зарабатывали на содержание раздутого госаппарата с огромными расходами.

Какими были бюджеты союзных республик

Мирович акцентирует внимание на разнице в ВВП республик. Так, у РСФСР – 17,5 тысяч долларов на душу в 1990 году, а у Таджикистана – 5,5 тысяч долларов. Но мнение о том, что в Российской ССР люди зарабатывали больше, блогер опровергает. По его словам, просто государство обирало таджиком несколько меньше, чем россиян.

ВВП советских республик

Куда уходили деньги

Как рассказывает блогер, заработанное гражданами содержало много убыточных, дотационных и ненужных предприятий. Еще немало средств шло на военную сферу: деньги тянула война в Афганистане, поддержка якобы "борцов за свободу", то и дело объявлявшихся в разных странах и выступавших против прозападной власти.

Для наглядности о распределение бюджета в "совке" Мирович приводит такой пример. Есть подъезд на 10 квартир. Из всех жителей работает вы и ваш сосед, получая по 1,5 тысячи долларов в месяц. Управдом забирает себе ваш заработок, оставляя вам только 100 долларов. Остаток суммы идут на условного Васю-алкоголика из одной квартиры, его собутыльника – из другой, что-то поросту воруется, а еще 400 долларов уходят "соседям" — "на поддержку и покупку горячительного раззалупившимся буянам-алкашам из соседнего подъезда, что борются за право писять у лифта и воровать лампочки".

Блогер приходит к выводу, что тезис о том, что якобы одна республика в Союзе "кормила" всех другие – миф. Люди тотально недополучали заработанное во всех странах.

В этой связи блогер учитывает еще и то, кто производил продукцию. Например, мясо и молочку давали заводы в Прибалтике, Беларуси и Украине, где давно появились локальные производства. Но после переворота 1917 года, напоминает Мирович, большевики "взяли" предприятия под свой контроль.

Да и обычный народ, отмечает автор, не питался некоторой продукцией, производимой в советское время.

"О том, что есть такой продукт, как ветчина и балык, я узнал только в 1991-1992 году, хотя и во времена СССР местные белорусские предприятия всё это производили — но отправляли неизвестно куда", — вспоминает Мирович.

Напомним, Максим Мирович часто пишет о происходящем в "совке" и рассуждает о стереотипах и мифах по поводу СССР, бытующих в нашем обществе. Так, блогер рассказал о военно-патриотическом воспитании советских детей. О том, что говорили школьникам старшие, какие догмы прививали детские книги и игрушки – читайте подробнее в нашем материале.

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