Пустые прилавки и молоко из бочки: фото советских магазинов, которые были запрещены в СССР

Эти снимки ранее были категорически запрещены в СССР, ведь они показывали реальную картину происходящего.

Прошлое таит в себе много тайн и секретов, однако тайное всегда становится явным. К примеру на снимках и по рассказам "бесплатные квартиры" в Советском Союзе — были объектом роскоши и одним из самых больших достижений, однако позже выяснилось, что не такие они и бесплатные, да и не роскошные.

Белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге решил рассказать всю правду о советских магазинах, и показал реальные фото прилавков, товаров и очередей в СССР, которые никогда не попадали в советские СМИ и были по сути запрещенными. Отметим, что эти снимки чаще всего были сделаны иностранными журналистами.

Максим Мирович обращает внимание на то, что на прилавках советских магазинов практически ничего не было, кроме баллонов с соком, который был очень далек от натурального. И причиной такой пустоты было отнюдь не то, что весь товар быстро разбирали.

Та же ситуация была и на прилавках мясных и рыбных магазинов. Мирович отмечает, что из-за того, что много средств уходило на войну в Афганистане, из магазинов исчезло нормальное мясо. Чтобы купить мясо, нужно было знать время его привоза и стоять в очереди, надеясь, что что-то останется. Стоить отметить, что "самое лучшее" всегда получали продавцы и их знакомые, которые припрятывались.

Те, кто хотел полакомиться рыбкой или же не успел за мясом, мог позволить себе купить лишь мороженый минтай, завернутый в листы оберточной бумаги. Скорее всего, рыбу привозили точно так же, как и мясо: в определенное время. Поэтому в рыбные отделы тоже была большая очередь.

С молочной продукцией ситуация была не лучше. Молочный ряд в советских гастрономах выглядел очень скудно и бедно: молоко, кефир и в лучшем случае фасованный творог, и иногда масло.

Также в СССР можно было купить свежее молоко не в самом магазине, а из ящиков возле него, или на улице, из бочки на разлив.

Ну и куда же без километровой очереди в хлебный магазин. Отметим, что хороший белый хлеб быстро разбирали, и "не успевшим" оставался один хлеб-"кирпич". Заметьте, как в советское время хранились хлебобулочные изделия.

У вино-водочного отдела также всегда были огромные очереди.

Промышленные товары также были в дефиците. В магазине хозтоваров на прилавках были лишь дуршлаги двух цветов и синие пластмассовые детские горшки. А из обуви несколько пар, которые не факт, что подойду по размеру.

Ранее "Телеграф" писал, какими игрушками украшали елки в СССР, а также какие особенности были у "подпольного" Рождества.