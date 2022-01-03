Иисус-"комсомолец" и "Союз безбожников": как в СССР отмечали Рождество

В СССР Рождество праздновали исключительно тайком

Рождество в Советском Союзе было очень спорным праздником. Если до революции его считали большим событием и ждали весь год всей семьей, то после нее праздник оказался под большим запретом и отмечали его только за закрытыми дверями вплоть до 1935 года.

О нюансах празднования Рождества в СССР рассказал портал mos.ru.

Рождество в СССР до революции

В дореволюционные времена Рождество считалось самым главным зимним праздником. Его отмечали 25 декабря, наряжая по этому случаю елку, рассылали открытки, готовили праздничный стол и дарили друг-другу подарки.

С размахом на Рождество украшали храмы, магазины, устраивали рождественские ярмарки. Праздничное настроение ощущалось во всех городах. Однако, все изменилось после Революции.

Переход Рождества на новую дату

Проблемы с празднованием Рождества в СССР начали в 1918 году, когда власти объявили "Культурную революцию", призванную возрастить "советских людей" и навязать им совсем другую идеологию.

Сначала была изменена дата празднования Рождества — власти СССР заявили о переходе на григорианский календарь и после 31 декабря сразу наступило 14 января. Соответственно, Рождество стали отмечать не 25 декабря, а 7 января. Эта затея не понравилась духовенству и власти СССР начали активно бороться с церковью как институтом.

"Началась борьба со всеми церковными праздниками, главные из них — Рождество и Пасха. Они сразу попали в поле зрения. В конце 1920-х уже началась мощная кампания по борьбе с церковью и ее служителями. Праздники были объявлены буржуазными пережитками, оставшимися от старого мира", — рассказала историк Ирина Карпачева.

"Союз безбожников" и рождение Иисуса- "комсомольца"

Если в первые годы революции граждане СССР пытались защищать свои церкви, то в последующие сдались из-за сильнейшего давления властей. Доходило до того, что из храмов выносили абсолютно все убранство, а потом просто взрывали на глазах людей. Обычные граждане ничего не могли с этим сделать.

Помимо этого, антирелигиозная пропаганда была развернута в газетах. Со страниц пестрили фразы: "Религия — опиум для народа!". "Человек создал бога по образу своему, — цитировали их газеты. — 1922 раза рождала Мария Иисуса, а на 1923-й родила комсомольца".

Также был создан специальный "Союз безбожников" — организация, которая в радикальной манере боролась с религией. Они врывались в храмы и сносили там все, что попадалось им на пути.

Церковные праздники в СССР пытались искоренить

Также власти СССР в 1929 году пошли на то, чтобы Рождество, Новый год и другие религиозные праздники сделать рабочими днями.

Рождество за закрытыми дверями

Поскольку в СССР были запрещены даже елки, то верующие граждане Рождество отмечали практический тайно. Елку ставили за закрытыми шторами, предварительно срубив ее в парках. Стол также накрывали, хоть и небольшой, и праздник делали себе сами.

Читайте также: Категория Lifestyle Зайцы, огурцы и чукчи: какие игрушки вешали на елку в СССР (фото) Помимо игрушек на елку также вешались дефицитные конфеты, а сверху это все прикрывалось огромным количеством серебристого "дождика" и ваты.

Конечно же, власти не смогли своими запретами искоренить веру людей, хоть и всячески пытались это сделать. Например, пугали "страшными пожарами" из-за рождественских украшений, а хвою называли страшным аллергеном.

О гирляндах или елке в квартире могли доложить органам и за это сильно наказывали.

"Из партии и комсомола могли за такое исключить, а это было достаточно серьезно для тех, кто хотел карьерного роста. Продвижение по социальной лестнице без такого членства было практически невозможно", — говорит историк Сергей Войтиков.

Рождество в новом формате

Рождество в СССР вернулось в 1930-х годах. Сначала власти решили вернуть детям зимний праздник с елкой — Новый год. В 1935 году праздник провели во всех городах, украсив елки и устроив хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На замену Рождеству власти СССР решили отмечать Новый Год

В те временя Рождество с религиозным подтекстом отмечали только верующие в церквях. Храмы открыли только в 1941 году. А полноценно праздник Рождества Христова начали отмечать все уже после распада Советского Союза.

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