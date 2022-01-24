Порожні прилавки та молоко з бочки: фото радянських магазинів, які були заборонені в СРСР

Ці знімки раніше були категорично заборонені в СРСР, адже вони показували реальну картину того, що відбувається.

Минуле таїть у собі багато таємниць та секретів, проте таємне завжди стає явним. Наприклад на знімках і з розповідей "безкоштовні квартири" в Радянському Союзі — були об’єктом розкоші та одним з найбільших досягнень, проте пізніше з’ясувалося, що не такі вони і безкоштовні, та й не розкішні.

Білоруський блогер Максим Мирович у своєму блозі вирішив розповісти всю правду про радянські магазини, та показав реальні фото прилавків, товарів та черг у СРСР, які ніколи не потрапляли до радянських ЗМІ та були по суті забороненими. Зазначимо, що ці знімки найчастіше було зроблено іноземними журналістами.

Максим Мирович звертає увагу на те, що на прилавках радянських магазинів практично нічого не було, окрім балонів із соком, який був дуже далеким від натурального. І причиною такої порожнечі було не те, що весь товар швидко розбирали.

Така сама ситуація була і на прилавках м’ясних та рибних магазинів. Мирович зазначає, що через те, що багато коштів витрачалося на війну в Афганістані, з магазинів зникло нормальне м’ясо. Щоб купити м’ясо, треба було знати час його привезення та стояти у черзі, сподіваючись, що щось залишиться. Варто зазначити, що "найкраще" завжди отримували продавці та їхні знайомі, товар для якиъ "ховався" під прилавком.

Ті, хто хотів поласувати рибкою або ж не встиг за м’ясом, міг дозволити собі купити лише заморожений мінтай, загорнутий у аркуші обгорткового паперу. Швидше за все, рибу привозили так само, як і м’ясо: у певний час. Тож у рибні відділи теж була велика черга.

З молочною продукцією ситуація була не кращою. Молочний ряд у радянських гастрономах виглядав дуже мізерно і бідно: молоко, кефір і в кращому разі фасований сир, а іноді масло.

Також в СРСР можна було купити свіже молоко не в самому магазині, а зі ящиків біля нього, або на вулиці, з бочки на розлив.

Ну і куди ж без кілометрової черги до хлібної крамниці. Зазначимо, що добрий білий хліб швидко розбирали, і "не встиглим" залишався один хліб-"цегла". Зауважте, як у радянські часи зберігалися хлібобулочні вироби.

Вино-горілчаний відділ також завжди мав величезні черги.

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Промислові товари також були дефіцитні. У магазині госптоварів на прилавках були лише друшляки двох кольорів та сині пластмасові дитячі горщики. А із взуття кілька пар, які не факт, що підійду за розміром.

Раніше "Телеграф" писав, якими іграшками прикрашали ялинки в СРСР, а також які особливості були у "підпільного" Різдва.