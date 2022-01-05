Це було у кожного в СРСР: топ-7 речей із минулого, які здивують сучасних людей (фото)

Побут радянської людини такі предмети полегшували.

Багато речей родом з Радянського Союзу легко можуть знайти застосування і в сучасних квартирах. Їх можна використовувати по-новому або надати ними шарму дизайну інтер’єру 21 століття. Але були й речі, про справжнє призначення яких знали мало людей, а деякі вигадували предмети побуту нове застосування.

Як пише редакція AdMe, предмети із професійної сфери переходили до розряду необхідних для багатьох господарок. Наприклад, стрейнер. Його використовують, щоб у коктейль не потрапили тверді шматки льоду або шкірки фруктів після збивання. Радянські господині додумалися використати його для поділу на білки та жовтки яєць.

Зі стрейнером приготувати класичне безе було легше

Універсальність — одна з обов’язкових умов для багатьох радянських предметів. Такою є ця вішалка. Плічка для одягу з’єднали зі щіткою, що дозволяло не тільки зберігати речі, а й швидко їх очистити у разі потреби.

Кожен, хто брав участь у ліпленні пельменів в СРСР, міг відчути себе супергероєм, якщо у нього був спеціальний кухонний пістолет, який полегшував їх виробництво вдома.

Пельменеліпка

Бувала вона та іншого виду, більше схожа на штамп.

Пельмениця

А таку річ цінували за її маленькі розміри та практичність. Зігріти руки у традиційних радянських чергах допомагала міні-грілка на вугіллі.

Вугілля давало тепло на 8-9 годин

Спростити життя могли багато ручних предметів. Серед них і маленький соковитискач, якщо рідини потрібно не дуже багато.

Соковитискач, схожий на часникодавку

Читайте також: Категорія Lifestyle ТОП-5 лайфхаків на кожен день родом із СРСР Пошук варіантів для економії фінансів та комфортного життя – одна з характерних рис Радянського союзу.

З наступним предметом у добірці зустрічатися люди навряд чи хотіли. Цей залізний циліндр — медична клізма, її ще називали кухлем Есмарха.

Залізна багаторазова медична клізма

Те, що в сучасному світі вміють робити телефони та фітнес-браслети, робив такий прилад. Знайомтеся — радянський крокомір.

Крокомір радянський "Зоря"

У Радянському союзі було чимало загадкових предметів. Один із них — килими, які можна було знайти майже у кожній квартирі та будинку. Виявилося, що їхні малюнки сягають корінням до давнини. Як писав "Телеграф", елементи на паласах мали привертати в будинок багатство і не тільки.