Це було у кожного в СРСР: топ-7 речей із минулого, які здивують сучасних людей (фото)
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Побут радянської людини такі предмети полегшували.
Багато речей родом з Радянського Союзу легко можуть знайти застосування і в сучасних квартирах. Їх можна використовувати по-новому або надати ними шарму дизайну інтер’єру 21 століття. Але були й речі, про справжнє призначення яких знали мало людей, а деякі вигадували предмети побуту нове застосування.
Як пише редакція AdMe, предмети із професійної сфери переходили до розряду необхідних для багатьох господарок. Наприклад, стрейнер. Його використовують, щоб у коктейль не потрапили тверді шматки льоду або шкірки фруктів після збивання. Радянські господині додумалися використати його для поділу на білки та жовтки яєць.
Універсальність — одна з обов’язкових умов для багатьох радянських предметів. Такою є ця вішалка. Плічка для одягу з’єднали зі щіткою, що дозволяло не тільки зберігати речі, а й швидко їх очистити у разі потреби.
Кожен, хто брав участь у ліпленні пельменів в СРСР, міг відчути себе супергероєм, якщо у нього був спеціальний кухонний пістолет, який полегшував їх виробництво вдома.
Бувала вона та іншого виду, більше схожа на штамп.
А таку річ цінували за її маленькі розміри та практичність. Зігріти руки у традиційних радянських чергах допомагала міні-грілка на вугіллі.
Спростити життя могли багато ручних предметів. Серед них і маленький соковитискач, якщо рідини потрібно не дуже багато.
З наступним предметом у добірці зустрічатися люди навряд чи хотіли. Цей залізний циліндр — медична клізма, її ще називали кухлем Есмарха.
Те, що в сучасному світі вміють робити телефони та фітнес-браслети, робив такий прилад. Знайомтеся — радянський крокомір.
У Радянському союзі було чимало загадкових предметів. Один із них — килими, які можна було знайти майже у кожній квартирі та будинку. Виявилося, що їхні малюнки сягають корінням до давнини. Як писав "Телеграф", елементи на паласах мали привертати в будинок багатство і не тільки.
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