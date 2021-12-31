Зайці, огірки та чукчі: які іграшки вішали на ялинку в СРСР (фото)

Крім іграшок на ялинку також вішалися дефіцитні цукерки, а зверху все це прикривалося величезною кількістю сріблястого "дощику" і вати.

Навіть через багато років після розвалу Радянського союзу у багатьох будинків можна знайти ту саму скриньку з акуратно загорнутими в газетку ялинковими іграшками, якими прикрашали святкове дерево в ті далекі часи. Оскільки традиції святкувань Нового року у більшості людей, які виросли в СРСР, виявилися мало змінені часом, то напевно багато хто побачить ті самі іграшки на ялинках і сьогодні.

Сайт Bigpicture вирішив нагадати, чим же прикрашали гілки напередодні свят у Радянському Союзі.

Вище недаремно було згадано про те, що після свят усі іграшки акуратно загортали в папір, адже найчастіше ці іграшки не відрізнялися міцністю і були виготовлені з дуже тонкого скла. Напевно, всі можуть згадати, що кожен рік одна або дві з них ставали жертвою нещадної гравітації та розбивалися при найменшому ударі об підлогу або один про одного. Окремою історією були злами у місці кріплення залізної петельки.

Коробка, іграшки та газетка для особливого шарму

Проте попри це їх продовжували зберігати, оскільки прикраси в ті часи були в дефіциті, а тому до них ставилися з великою обережністю і навіть намагалися ремонтувати підручними засобами.

Що стосується форми іграшок, то найчастіше вони виконувались у формі куль або бурульок. Але також були поширені зображення тварин з казок, Діда Мороза і Снігуроньки, а також різноманітних грибочків і чомусь особливо любили іграшки у формі огірків.

Новий рік, Дід Мороз зі Снігуронькою та шишки на ялинці

Бурульки лише трохи поступалися кулям у популярності

А ось такі набори на той час дістати було дуже непросто

Гриби також були популярною темою в СРСР

Зайці в ті часи були набагато суворішими

Діди Морози були на будь-який смак та колір

Складні фігури неминуче розвалювалися, але їх старанно намагалися скрутити назад

Зізнайтеся, у всіх були іграшки, що зображають жителів Крайньої півночі

Після виходу фільму "Новорічна ніч" у моду увійшли іграшки у формі годинника

Як же ялинка та без шишок?

У космічну епоху популярними стали космонавти

Хатинка на ялинці

Іграшки у формі намиста вже не зустрічаються

Деякими іграшками можна лякати дітей

Бегемотики теж були популярними у СРСР

Але чому ж огірок?

Не всі іграшки були об’ємними

Деякі ялинки обвішували надміри

Ну куди ж без них?

Дід Мороз та Снігуронька завжди стояли під деревом

Жителі СРСР розплутували дроти до того, як це стало улюбленим заняттям власників навушників

Гірлянди були різними, але їх усіх поєднували кілька непрацюючих лампочок

Різдвяними зірками в СРСР прикрашати ялинку було неприйнято

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в жодному разі не можна вішати на новорічну ялинку.