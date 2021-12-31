Зайці, огірки та чукчі: які іграшки вішали на ялинку в СРСР (фото)
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Крім іграшок на ялинку також вішалися дефіцитні цукерки, а зверху все це прикривалося величезною кількістю сріблястого "дощику" і вати.
Навіть через багато років після розвалу Радянського союзу у багатьох будинків можна знайти ту саму скриньку з акуратно загорнутими в газетку ялинковими іграшками, якими прикрашали святкове дерево в ті далекі часи. Оскільки традиції святкувань Нового року у більшості людей, які виросли в СРСР, виявилися мало змінені часом, то напевно багато хто побачить ті самі іграшки на ялинках і сьогодні.
Сайт Bigpicture вирішив нагадати, чим же прикрашали гілки напередодні свят у Радянському Союзі.
Вище недаремно було згадано про те, що після свят усі іграшки акуратно загортали в папір, адже найчастіше ці іграшки не відрізнялися міцністю і були виготовлені з дуже тонкого скла. Напевно, всі можуть згадати, що кожен рік одна або дві з них ставали жертвою нещадної гравітації та розбивалися при найменшому ударі об підлогу або один про одного. Окремою історією були злами у місці кріплення залізної петельки.
Проте попри це їх продовжували зберігати, оскільки прикраси в ті часи були в дефіциті, а тому до них ставилися з великою обережністю і навіть намагалися ремонтувати підручними засобами.
Що стосується форми іграшок, то найчастіше вони виконувались у формі куль або бурульок. Але також були поширені зображення тварин з казок, Діда Мороза і Снігуроньки, а також різноманітних грибочків і чомусь особливо любили іграшки у формі огірків.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в жодному разі не можна вішати на новорічну ялинку.
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