Это было у каждого в СССР: топ-7 вещей из прошлого, которые удивят современных людей (фото)

Быт советского человека такие предметы облегчали.

Многие вещи родом из Советского союза легко могут найти применение и в современных квартирах. Их можно использовать по-новому или придать ими шарма дизайну интерьера 21 века. Но были и вещи, о настоящем предназначении которых знали мало людей, а некоторые придумывали предметам быта новое применение.

Как пишет редакция AdMe, предметы из профессиональной сферы переходили в разряд необходимых для многих хозяек. Например, стрейнер. Его использовали, чтобы в коктейль не попали твердые куски льда или шкурки фруктов после взбивания. Советские хозяйки додумались использовать его для разделения на белки и желтки яиц.

Со стрейнером приготовить классическое безе было легче

Универсальность — одно из обязательных условий многих советских предметов. Такой является и эта вешалка. Плечики для одежды соединили с щеткой, что позволяло не только хранить вещи, но и быстро их очистить в случае необходимости.

Каждый, участвовавший в лепке пельменей в СССР мог почувствовать себя супергероем, если у него был специальных кухонный пистолет, который облегчал их производство дома.

Пельменелепка

Бывала она и другого вида, больше похожая на штамп.

Пельменница

А такую вещь ценили за ее маленькие размеры и практичность. Согреть руки в традиционных советских очередях помогала мини-грелка на угле.

Уголь давал тепло на 8-9 часов

Упростить жизнь могли многие ручные предметы. Среди них и маленькая соковыжималка, если жидкости нужно не сильно много.

Соковыжималка, похожая на чеснокодавку

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Со следующим предметом в подборке встречаться люди вряд ли хотели. Этот железный цилиндр — медицинская клизма, ее еще называли кружкой Эсмарха.

Железная многоразовая медицинская клизма

То, что в современном мире умеют делать телефоны и фитнес-браслеты, делал вот такой прибор. Знакомьтесь — советский шагомер.

Шагомер советский "Заря"

В Советском союзе было немало загадочных предметов. Один из них — ковры, которые можно было найти почти в каждой квартире и доме. Оказалось, что их рисунки восходят корнями к древности. Как писал "Телеграф", элементы на паласах должны были приносить в дом богатство и не только.