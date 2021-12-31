Зайцы, огурцы и чукчи: какие игрушки вешали на елку в СССР (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 90
Помимо игрушек на елку также вешались дефицитные конфеты, а сверху это все прикрывалось огромным количеством серебристого "дождика" и ваты.
Даже спустя много лет после развала Советского союза у многих дома можно найти тот самый ящик с аккуратно завернутыми в газетку елочными игрушками, которыми украшали праздничное дерево в те далекие времена. Поскольку традиции празднований Нового года у большинства людей выросших в СССР оказались мало затронутыми временем, то наверняка многие увидят все те же игрушки на елках и сегодня.
Сайт Bigpicture решил напомнить, чем же украшали ветки в канун праздников в Советском союзе.
Выше не зря было упомянуто о том, что после праздников все игрушки аккуратно заворачивали в бумагу, ведь зачастую эти игрушки не отличались прочностью и были сделаны с очень тонкого стекла. Наверняка все могут вспомнить, что каждый год одна или две из них становились жертвой беспощадной гравитации и разбивались при малейшем ударе о пол или друг о друга. Отдельной историей были сломы в месте крепления железной петельки.
Однако несмотря ни на что их продолжали хранить, поскольку украшения в те времена были в дефиците, а потому к ним относились с большой бережностью и даже пытались ремонтировать подручными средствами.
Что касается формы игрушек, то зачастую они выполнялись в форме шаров или сосулек. Но также были распространены и изображения животных из сказок, Деда Мороза и Снегурочки, а также разнообразных грибочков и почему-то особо любили игрушки в форме огурцов.
Напомним, ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя вешать на новогоднюю елку.
- Дата публикации
-
- Категория
-