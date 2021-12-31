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Зайцы, огурцы и чукчи: какие игрушки вешали на елку в СССР (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Новогодние игрушки
Новогодние игрушки

Помимо игрушек на елку также вешались дефицитные конфеты, а сверху это все прикрывалось огромным количеством серебристого "дождика" и ваты.

Даже спустя много лет после развала Советского союза у многих дома можно найти тот самый ящик с аккуратно завернутыми в газетку елочными игрушками, которыми украшали праздничное дерево в те далекие времена. Поскольку традиции празднований Нового года у большинства людей выросших в СССР оказались мало затронутыми временем, то наверняка многие увидят все те же игрушки на елках и сегодня.

Сайт Bigpicture решил напомнить, чем же украшали ветки в канун праздников в Советском союзе.

Выше не зря было упомянуто о том, что после праздников все игрушки аккуратно заворачивали в бумагу, ведь зачастую эти игрушки не отличались прочностью и были сделаны с очень тонкого стекла. Наверняка все могут вспомнить, что каждый год одна или две из них становились жертвой беспощадной гравитации и разбивались при малейшем ударе о пол или друг о друга. Отдельной историей были сломы в месте крепления железной петельки.

Коробка, игрушки и газетка для особого шарма
Коробка, игрушки и газетка для особого шарма

Однако несмотря ни на что их продолжали хранить, поскольку украшения в те времена были в дефиците, а потому к ним относились с большой бережностью и даже пытались ремонтировать подручными средствами.

Что касается формы игрушек, то зачастую они выполнялись в форме шаров или сосулек. Но также были распространены и изображения животных из сказок, Деда Мороза и Снегурочки, а также разнообразных грибочков и почему-то особо любили игрушки в форме огурцов.

Новый год, Дед Мороз со Снегурочкой и шишки на елке
Новый год, Дед Мороз со Снегурочкой и шишки на елке
Сосульки лишь немного уступали шарам в популярности
Сосульки лишь немного уступали шарам в популярности
А вот такие наборы в те времена достать было очень непросто
А вот такие наборы в те времена достать было очень непросто
Грибы тоже были популярной темой в СССР
Грибы тоже были популярной темой в СССР
Зайцы в те времена были гораздо суровей
Зайцы в те времена были гораздо суровей
Деды Морозы были на любой вкус и цвет
Деды Морозы были на любой вкус и цвет
Сложные фигуры неизбежно разваливались, но их усердно пытались скрутить обратно
Сложные фигуры неизбежно разваливались, но их усердно пытались скрутить обратно
Признайтесь, у всех были игрушки изображающие жителей крайнего севера
Признайтесь, у всех были игрушки изображающие жителей крайнего севера
После выхода фильма "Новогодняя ночь" в моду вошли игрушки в форме часов
После выхода фильма "Новогодняя ночь" в моду вошли игрушки в форме часов
Как же елка да без шишек?
Как же елка да без шишек?
В космическую эпоху популярными стали космонавты
В космическую эпоху популярными стали космонавты
Избушка на елке
Избушка на елке
Игрушки в форме бус уже не встречаются
Игрушки в форме бус уже не встречаются
Некоторыми игрушками можно пугать детей
Некоторыми игрушками можно пугать детей
Бегемотики тоже были популярными в СССР
Бегемотики тоже были популярными в СССР
Но почему огурец?
Но почему огурец?
Не все игрушки были объемными
Не все игрушки были объемными
Некоторые елки обвешивали сверхмеры
Некоторые елки обвешивали сверхмеры
Ну куда же без них?
Ну куда же без них?
Дед Мороз и Снегурочка всегда стояли под деревом
Дед Мороз и Снегурочка всегда стояли под деревом
Жители СССР распутывали провода до того, как это стало любимым занятием владельцев наушников
Жители СССР распутывали провода до того, как это стало любимым занятием владельцев наушников
Гирлянды были разными, но их всех объединяли несколько неработающих лампочек
Гирлянды были разными, но их всех объединяли несколько неработающих лампочек
Рождественскими звездами в СССР украшать елку было непринято
Рождественскими звездами в СССР украшать елку было непринято

Напомним, ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя вешать на новогоднюю елку.

Теги:
#СССР #Елка #Новый год
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