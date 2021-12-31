Зайцы, огурцы и чукчи: какие игрушки вешали на елку в СССР (фото)

Помимо игрушек на елку также вешались дефицитные конфеты, а сверху это все прикрывалось огромным количеством серебристого "дождика" и ваты.

Даже спустя много лет после развала Советского союза у многих дома можно найти тот самый ящик с аккуратно завернутыми в газетку елочными игрушками, которыми украшали праздничное дерево в те далекие времена. Поскольку традиции празднований Нового года у большинства людей выросших в СССР оказались мало затронутыми временем, то наверняка многие увидят все те же игрушки на елках и сегодня.

Сайт Bigpicture решил напомнить, чем же украшали ветки в канун праздников в Советском союзе.

Выше не зря было упомянуто о том, что после праздников все игрушки аккуратно заворачивали в бумагу, ведь зачастую эти игрушки не отличались прочностью и были сделаны с очень тонкого стекла. Наверняка все могут вспомнить, что каждый год одна или две из них становились жертвой беспощадной гравитации и разбивались при малейшем ударе о пол или друг о друга. Отдельной историей были сломы в месте крепления железной петельки.

Коробка, игрушки и газетка для особого шарма

Однако несмотря ни на что их продолжали хранить, поскольку украшения в те времена были в дефиците, а потому к ним относились с большой бережностью и даже пытались ремонтировать подручными средствами.

Что касается формы игрушек, то зачастую они выполнялись в форме шаров или сосулек. Но также были распространены и изображения животных из сказок, Деда Мороза и Снегурочки, а также разнообразных грибочков и почему-то особо любили игрушки в форме огурцов.

Новый год, Дед Мороз со Снегурочкой и шишки на елке

Сосульки лишь немного уступали шарам в популярности

А вот такие наборы в те времена достать было очень непросто

Грибы тоже были популярной темой в СССР

Зайцы в те времена были гораздо суровей

Деды Морозы были на любой вкус и цвет

Сложные фигуры неизбежно разваливались, но их усердно пытались скрутить обратно

Признайтесь, у всех были игрушки изображающие жителей крайнего севера

После выхода фильма "Новогодняя ночь" в моду вошли игрушки в форме часов

Как же елка да без шишек?

В космическую эпоху популярными стали космонавты

Избушка на елке

Игрушки в форме бус уже не встречаются

Некоторыми игрушками можно пугать детей

Бегемотики тоже были популярными в СССР

Но почему огурец?

Не все игрушки были объемными

Некоторые елки обвешивали сверхмеры

Ну куда же без них?

Дед Мороз и Снегурочка всегда стояли под деревом

Жители СССР распутывали провода до того, как это стало любимым занятием владельцев наушников

Гирлянды были разными, но их всех объединяли несколько неработающих лампочек

Рождественскими звездами в СССР украшать елку было непринято

Напомним, ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя вешать на новогоднюю елку.