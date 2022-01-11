"При Советском Союзе все стояли в очередях и молчали в тряпочку": Притула эффектно ответил любительнице "совка"

С Притулой решили подискутировать после того, как он высказался о массовых протестах казахов

Телеведущий Сергей Притула, который не единожды высказывал предположения о своей политической карьере, отличился яркой реакцией на высказывания о жизни в Советском Союзе. Изначально шоумен поделился своими размышлениями насчет нынешних событий в Казахстане.

"Телеграф" расскажет, что же случилось дальше и к чему привела дискуссия об СССР.

В своей публикации Притула подчеркнул, что украинская независимость — важный элемент, и о нем стоит помнить, дабы не повторить судьбу Казахстана.

"Давайте поблагодарим самих себя за то, что мы живем в стране, которую обошла судьба постсоветской российской колонии", — заявил телеведущий.

Публикация Притулы о Казахстане получилась весьма объемной

Упоминания Советского Союза, видимо, затронули Facebook-пользовательницу Татьяну Маляр, которая принялась вспоминать плюсы жизни при "советах".

По ее словам, до получения независимости Украина была "самой развитой и богатой республикой". При этом она говорит, что жила на севере России, в городе Воркута, и якобы там многие люди мечтали выехать в Украину.

"Какая диктатура? При Советском Союзе мы жили хорошо и достойно!" — подытожила Маляр.

На это Сергей Притула разразился целым спичем, в котором использовал российские слова, написанные на украинском языке — дабы подчеркнуть свой сарказм по отношению к подобным заявлениям.

"Насколько я помню, при Советском Союзе все молчали в тряпочку, получали 120 рублей, стояли годами в очереди за автомобилем и поклонялись цветному телевизору, как высшему достижению советской техники, после ядерной бомбы", — написал Притула. [Текст приведен в соответствии с правилами русского языка — ред.]

Позже Притулу поддержали сотни людей

Также шоумен напомнил о репрессиях и отсутствии различных благ, уже тогда доступных в других странах, во времена СССР.

"А то, что вы все там хотели уехать в Украину, так оно и понятно, — иронично заметил Сергей Притула. — Оно же, как не верти, получше, чем под Клязьмой в сортир на улице по грязи в лаптях!"

Стоит отметить, что телеведущего поддержало очень много людей, которые также поделились своими воспоминаниями о жизни при советской власти. Большая часть таких комментаторов отказались бы от возможности вернуться назад и жить не во времена независимости.

А в подтверждение того, что жизнь в СССР вовсе не была такой сладкой, как кажется многим любителям поностальгировать, можно прочесть материал "Телеграфа" о том, как выглядел праздничный стол в то время. Также мы писали, каким образом жители республик пытались добыть необходимые продукты к Новому году.

Не забыли мы и про то, как выглядели стандартные "хрущевки" и почему "бесплатные квартиры", которые дарило государство при "советах", не является манной небесной.