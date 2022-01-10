"Сказочник": рассказы Токаева о "террористах" в Казахстане повеселили сеть

Выступление политика понравилось далеко не всем

В понедельник, 10 января, состоялось заседание представителей Организации Договора по коллективной безопасности, на котором обсудили нынешнюю ситуацию с протестами в Казахстане. Во время выступления президента страны Касима-Жомарта Токаева стала полностью известна позиция власти, которая, впрочем, повлекла за собой волну шуток и возмущений со стороны интернет-пользователей.

"Телеграф" изучил версию Токаева, а также собрал некоторые реакции обычных людей на происходящее.

Что думает власть?

Токаев выступал перед представителями других стран-участниц ОДКБ больше 17 минут. Протесты в Казахстане, начавшиеся из-за повышения цен на газ, он назвал "масштабным кризисом", который по итогу перерос в "террористическую атаку".

Политик утверждает, что:

все требования мирного населения (понижение цены на топливо и отставка правительства) были выполнены;

на улицы, прикрываясь обычными жителями, вышли вооруженные "террористы", финансируемые извне;

главной задачей этих групп был "конституционный переворот" и последующий захват власти;

"террористы" крали из моргов трупы, чтобы никто не догадался о настоящем гражданстве убитых.

Также, по словам Токаева, за время протестов более 1300 силовиков получили ранения, еще 16 были убиты. Дополнительно президент Казахстана подтвердил информацию о двух обезглавленных правоохранителях.

Полное выступление Токаева

Интересно, что политик уверен — у "террористов" имелось оружие, в том числе снайперские винтовки, а еще они переодевались в форму полиции и военнослужащих. Вероятно, таким образом он пытается переложить вину за агрессию против митингующих на них самих или на вымышленных "террористов".

Также он поблагодарил всех участников ОДКБ, а особенно выделил российского лидера Владимира Путина — за отправку военных на помощь местным силовикам.

Как реагируют обычные люди?

Стоит отметить, что огромное количество интернет-пользователей весьма скептически отнеслись к заявлениям Токаева о происходящем в Казахстане. Некоторые назвали его сказочником, а кто-то весьма заинтересовался вопросом, почему же власть решила удовлетворить требования "террористов".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит крупнейший город Казахстана — Алматы — спустя неделю массовых протестов и после военной зачистки.

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