"При Радянському Союзі всі стояли в чергах і мовчали в ганчірочку": Притула ефектно відповів любительці "совка"

З Притулою вирішили подискутувати після того, як він висловився про масові протести казахів

Телеведучий Сергій Притула, який неодноразово висловлював припущення про свою політичну кар’єру, відзначився яскравою реакцією на висловлювання про життя у Радянському Союзі. Початково ж шоумен поділився своїми роздумами щодо нинішніх подій у Казахстані.

"Телеграф" розповість, що ж сталося далі і звідки з'явилася дискусія про СРСР.

У своїй публікації Притула наголосив, що українська незалежність є важливим елементом, і про нього варто пам’ятати, аби не повторити долю Казахстану.

"Давайте подякуємо самі собі за те, що ми живемо в країні, яку оминула доля пострадянської російської колонії", — заявив телеведучий.

Публікація Притулки про Казахстан вийшла вельми об’ємною

Згадки Радянського Союзу, мабуть, торкнулися Facebook-користувачки Тетяни Маляр, яка почала згадувати плюси життя за "совєтів".

За її словами, до здобуття незалежності Україна була "найрозвиненішою і найбагатшою республікою". При цьому вона каже, що жила на півночі Росії, у місті Воркута, і там начебто багато людей мріяли виїхати до України.

"Яка диктатура? За Радянського Союзу ми жили добре і гідно!" — підсумувала Маляр.

На це Сергій Притула вибухнув цілим спічем, у якому використав російські слова, написані українською мовою, щоб підкреслити свій сарказм стосовно подібних заяв.

"Насколько я помню, прі совєцком союзє всє молчалі в тряпочку, получалі 120 рублєй, стоялі годамі в очєрєді за автомобілєм і поклонялісь цвєтному тєлєвізору, как висшему достіженію совєцкой тєхнікі, послє ядєрной бомби", — написав Притула.

Пізніше Притулу підтримали сотні людей

Також шоумен нагадав про репресії та відсутність різних благ, вже тоді доступних в інших країнах, за часів СРСР.

"А то, што ви всє там хатєлі уєхать в Украіну, так оно і понятно, — іронічно зауважив Сергій Притула. — Оно ж как нє вєрті получше, чєм под Клязьмой в сортір на уліце по грязі в лаптях".

Варто зазначити, що телеведучого підтримало багато людей, які також поділилися своїми спогадами про життя за радянської влади. Більшість таких коментаторів відмовилися б від можливості повернутися назад і жити не за часів незалежності.

А на підтвердження того, що життя в СРСР зовсім не було таким солодким, як здається багатьом любителям поностальгувати, можна прочитати матеріал "Телеграфа" про те, як виглядав традиційний святковий стіл у ті часи. Також ми писали, як жителі республік намагалися роздобути необхідні продукти до Нового року.

Не забули ми і про те, як виглядали стандартні "хрущовки" і чому "безкоштовні квартири", які дарувала держава за "порад", не були манною небесною.