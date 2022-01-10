"Казкар": розповіді Токаєва про "терористів" у Казахстані повеселили мережу

Виступ політика сподобався далеко не всім

У понеділок, 10 січня, відбулося засідання представників Організації Договору з колективної безпеки, на якому обговорили ситуацію з протестами в Казахстані. Під час виступу президента країни Касима-Жомарта Токаєва стала повністю відома позиція влади, яка, втім, спричинила хвилю жартів та обурень з боку інтернет-користувачів.

"Телеграф" вивчив версію Токаєва, а також зібрав деякі реакції звичайних людей на те, що відбувається.

Що думає влада?

Токаєв виступав перед представниками інших країн-учасниць ОДКБ понад 17 хвилин. Протести в Казахстані, що почалися через підвищення цін на газ, він назвав "масштабною кризою", яка зрештою переросла в "терористичну атаку".

Політик стверджує, що:

всі вимоги мирного населення (зниження ціни на паливо та відставка уряду) були виконані;

на вулиці, прикриваючись звичайними жителями, вийшли озброєні "терористи", котрі фінансувалися ззовні;

головним завданням цих груп був "конституційний переворот" та подальше захоплення влади;

"терористи" крали з моргів трупи, щоб ніхто не здогадався про справжнє громадянство вбитих.

Також, за словами Токаєва, за час протестів понад 1300 силовиків зазнали поранень, ще 16 було вбито. Додатково президент Казахстану підтвердив інформацію про двох обезголовлених правоохоронців.

Повний виступ Токаєва

Цікаво, що політик переконаний — у "терористів" була зброя, у тому числі снайперські гвинтівки, а ще вони перевдягалися у форму поліції та військовослужбовців. Ймовірно, таким чином він намагається перекласти провину за агресію проти мітингувальників на них самих або вигаданих "терористів".

Також він подякував усім учасникам ОДКБ, а особливо виділив російського лідера Володимира Путіна — за відправку військових на допомогу місцевим силовикам.

Як реагують пересічні люди?

Варто відзначити, що величезна кількість інтернет-користувачів дуже скептично поставилися до заяв Токаєва про події в Казахстані. Дехто назвав його казкарем, а хтось дуже зацікавився питанням, чому ж влада вирішила задовольнити вимоги "терористів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найбільше місто Казахстану — Алмати — через тиждень масових протестів і після військової зачистки.

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