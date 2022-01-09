Згорівша техніка та тіла вбитих на вулицях: як виглядає Алмати після тижня протестів (фото)

Наслідки зіткнень можна побачити усюди.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де масові протести переросли в запеклі зіткнення демонстрантів із силовиками, протестувальники розбили всі таблички зі згадкою про колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє Медіазона.

2017 року центральну вулицю міста перейменували на честь Назарбаєва, проте внаслідок протестів знайти цілу табличку з його ім’ям виявилося непростим завданням.

Протестувальники розгромили таблички зі згадкою Назарбаєва

Крім того, на вулицях міста повсюдно можна знайти свідчення зіткнень, так біля резиденції чинного президента Касима-Жомрата Токаєва та на інших вулицях можна побачити згорілі автомобілі.

Автомобілі, що згоріли під резиденцією Токаєва

Всі під’їзди до площі Республіки, де збиралися демонстранти, контролюються силовиками.

Силовики на площі Республіки

Будівлі місцевих банків та магазинів постраждали внаслідок дій мародерів.

Банки та магазини розграбовані мародерами

Станом на 9 січня у країні продовжуються акції протесту. МОЗ країни повідомило, що за час протестів загинули 164 особи, більшість із них з Алмати. Втім, кількість загиблих може зрости, оскільки, за даними Медіазони, тіла деяких убитих все ще можна зустріти біля доріг і у власних автомобілях.

На вулицях досі можна знайти тіла вбитих

Нагадаємо, демонстрації в Казахстані розпочалися 2 січня через різке зростання цін на автомобільний газ. Незабаром серед гасел мітингувальників почали звучати заклики відправити у відставку владу країни та провести вільні вибори.

Протягом кількох днів мирні протести переросли у запеклі зіткнення з силовиками, внаслідок яких у низці міст були захоплені місцеві адміністрації та роззброєна поліція.

6 січня Токаєв звернувся до ОДКБ і запросив військову допомогу, після чого деякі країни-учасниці, в основному Росія, розпочали перекидання військовослужбовців та техніки до країни.

7 січня він наказав стріляти на поразку, якщо демонстранти відмовляться виконувати вимогу влади. Пізніше в соцмережі Твіттер він заявив про те, що в країні діють іноземні "терористичні угруповання", які шість разів нападали на Алмати. Він оцінив їх чисельність у 20 тисяч осіб і закликав до знищення. Згодом ці слова з його поста зникли.