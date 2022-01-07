Все ніби вимерло: як зараз виглядає Казахстан, куди висадилася армія Путіна (фото, відео)

На кадрах можна побачити розграбовані магазини, спалені машини та будинки, а "пішоходи" в основному — це спецназ з автоматами

У місті Алмати, яке стало центром протестів у Казахстані, триває "зачистка" вулиць від активістів, у яких дали команду стріляти на поразку без попередження. І хоч у деяких регіонах "гарячої точки" немає ні інтернету, ні мобільного зв’язку, до мережі потрапили кадри, як сьогодні виглядає Казахстан після 5 днів жорстоких сутичок протестувальників та силовиків.

Судячи з відео, опублікованого місцевим телеканалом "Хабар-24", Алмати зараз нагадують згарище. На кадрах розграбовані магазини, спалені машини, будинки, акімат. На вулицях практично немає людей: лише деякі вигулюють тварин, містом ходить спецназ з автоматами.

Повідомляється, що дефіциту продуктів у магазинах, які відкрили, незважаючи на спецоперацію, немає. Однак із прилавків зник увесь алкоголь. А людей все ж таки закликають залишатися в "безпечних місцях", поки в Алмати неспокійно. Лише 7 січня затримали щонайменше 70 активістів, інформації про жертв поки що немає.

Зазначимо, що протестувальників у місті практично не залишилося: вони відступають до Алматинської області. "Зачистка" триває, порядок допомагають наводити сили ОКДБ, більшість з яких — це армія РФ.

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Казахстан після протестів

Як раніше писав "Телеграф", у Казахстані протести спалахнули ще 2 січня через підвищення вартості газу, але вони переросли у стихійні заворушення на вулицях великих міст.

Нагадаємо, глава "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко впевнений — знаходження російських військ у Казахстані може обернутися для останнього непоправними наслідками. Серед іншого експерт називає такими втрату незалежності та перетворення на квазідержаву.