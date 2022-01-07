Все будто вымерло: как сейчас выглядит Казахстан, куда высадилась армия Путина (фото, видео)
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На кадрах можно увидеть разграбленные магазины, сожженные машины и дома, а "пешеходы", в основном, — это спецназ с автоматами
В городе Алматы, который стал центром протестов в Казахстане, продолжается "зачистка" улиц от активистов, в которых дали команду стрелять на поражение без предупреждения. И хоть в некоторых регионах "горячей точки" нет ни интернета, ни мобильной связи, в сеть попали кадры, как сегодня выглядит Казахстан после 5 дней жестоких стычек протестующих и силовиков.
Судя по видео, опубликованным местным телеканалом "Хабар-24", Алматы сейчас напоминают пепелище. На кадрах — разграбленные магазины, сожженные машины, дома, акимат. На улицах практически нет людей: лишь некоторые выгуливают домашних животных, по городу ходит спецназ с автоматами.
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Сообщается, что дефицита продуктов в магазинах, которые открыли, невзирая на спецоперацию, нет. Однако с прилавков исчез весь алкоголь. А людей все же призывают оставаться в "безопасных местах", пока в Алматы неспокойно. Только 7 января задержали минимум 70 активистов, информации о жертвах пока нет.
Отметим, что протестующих в городе практически не осталось: они отступают в Алматинскую область. "Зачистка" продолжается, порядок помогают наводить силы ОКДБ, большинство из которых — это армия РФ.
Как ранее писал "Телеграф", в Казахстане протесты вспыхнули еще 2 января из-за повышения стоимости газа, но они переросли в стихийные беспорядки на улицах крупных городов.
Напомним, глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен — нахождение российских войск в Казахстане может обернуться для последнего непоправимыми последствиями. Среди прочего эксперт называет таковыми потерю независимости и превращение в квазигосударство.
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