"Їх треба знищувати": президент Казахстану наказав стріляти на поразку (відео)

У містах відключили мобільний зв’язок та інтернет — триває жорстка зачистка вулиць, стрілянина та арешти людей

Президент Казахстану, де силовики за допомогою російської армії продовжують зачищати вулиці від протестуючих людей, наказав відкривати вогонь на поразку без попередження.

Касим-Жомарт Токаєв виступив із відповідною заявою на місцевому ТБ, і його вже активно розповсюджують казахські Телеграм-канали.

"Мною дано наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями та вбивцями. Нам довелося мати справу з бандитами та терористами, підготовленими. Тому їх треба знищувати, і це буде зроблено найближчим часом", — заявив президент.

Токаєв закликав "бандитів" здатися, інакше їх уб’ють

За словами лідера країни, де зараз відбуваються заворушення, демократія не дорівнює підбурюванню та анархії.

На момент виходу новини в Казахстані відбувається жорстка зачистка та арешти людей. За словами президента, мобільний зв’язок та інтернет тимчасово відключено.

У своєму відеозверненні Токаєв закликав "бандитів" здатися, інакше їх знищать. За його словами, зараз у містах "орудує" близько 20 тисяч протестувальників.

Про прибуття в Казахстан іноземних армій президент висловився так: "Казахстан звернувся до глав держав-учасниць з проханням запровадити об’єднаний миротворчий контингент для надання сприяння у наведенні конституційного порядку. Цей контингент прибув до нашої країни на короткостроковий період для реалізації функцій прикриття та забезпечення".

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За допомогу в затриманні та ліквідації бандитів, які "понесуть найсуворіше покарання", Токаєв уже подякував президенту РФ Володимиру Путіну та іншим главам держав, які відправили своїх військових до Казахстану.

Як раніше писав "Телеграф", у Казахстані протести спалахнули ще 2 січня через підвищення вартості газу, але вони переросли у стихійні заворушення на вулицях великих міст.

Нагадаємо, глава "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко впевнений — знаходження російських військ у Казахстані може обернутися для останнього непоправними наслідками. Серед іншого експерт називає такими втрату незалежності та перетворення на квазідержаву.