Росія зайшла у Казахстан і зробить із нього квазідержаву - Віктор Бобиренко
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Експерт, очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про ситуацію у Казахстані та втручання Росії
Я ще вчора писав, що замовника революції в Казахстані видно буде по заявах.
Так і вийшло.
Було заявлено про якихось міфічних "ворогів" — які спровокували протистояння.
І тепер казахи звуть Росію на допомогу (ОДКБ — для хоч якоїсь легітимізації).
Насправді — треба трошки знати історію.
У всіх випадках, коли СССР чи Росію звали на допомогу — звали конкретні люди. СТАВЛЕНИКИ Кремля.
Приклади: Януш Кадар в Угорщині, Густав Гусак в Чехословаччині, Войцех Ярузельський у Польщі, Бабрак Кармаль в Афганістані.
Насправді — прикладів більше.
Правда у тому — що Росія, використовуючи боротьбу казахських кланів — зайшла в Казахстан.
Зробить з нього квазідержаву.
У Росії вже в кишені багато квазідержав. Від невизнаних Абхазії, Осетії, Придніпров'я до терористичних "ДНР/ЛНР".
Тепер ще напівлегітимна Білорусь.
Ну і Казахстан.
Це просто метод сучасної політики. Путін гарний — Лукашенко зірвався з котушок і атакує Європу.
Мрія Путіна — щоб Україна була "любімай женой" у його гаремі квазідержав.
І тепер путінські кроти провокуватимуть протистояння у нас.
Вові закинуть тему.
Події міняються так швидко, що здається, що вже не рухаємось вперед — ми летимо у безодню.
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