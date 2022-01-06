Експерт, очільник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про ситуацію у Казахстані та втручання Росії

Я ще вчора писав, що замовника революції в Казахстані видно буде по заявах.

Так і вийшло.

Було заявлено про якихось міфічних "ворогів" — які спровокували протистояння.

І тепер казахи звуть Росію на допомогу (ОДКБ — для хоч якоїсь легітимізації).

Насправді — треба трошки знати історію.

У всіх випадках, коли СССР чи Росію звали на допомогу — звали конкретні люди. СТАВЛЕНИКИ Кремля.

Приклади: Януш Кадар в Угорщині, Густав Гусак в Чехословаччині, Войцех Ярузельський у Польщі, Бабрак Кармаль в Афганістані.

Насправді — прикладів більше.

Правда у тому — що Росія, використовуючи боротьбу казахських кланів — зайшла в Казахстан.

Зробить з нього квазідержаву.

У Росії вже в кишені багато квазідержав. Від невизнаних Абхазії, Осетії, Придніпров'я до терористичних "ДНР/ЛНР".

Тепер ще напівлегітимна Білорусь.

Ну і Казахстан.

Це просто метод сучасної політики. Путін гарний — Лукашенко зірвався з котушок і атакує Європу.

Мрія Путіна — щоб Україна була "любімай женой" у його гаремі квазідержав.

І тепер путінські кроти провокуватимуть протистояння у нас.

Вові закинуть тему.

Події міняються так швидко, що здається, що вже не рухаємось вперед — ми летимо у безодню.

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