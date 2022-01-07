"Ми маємо їх убити": президент Казахстану нарахував 20 тисяч "терористів", і це тільки в Алмати

У країні відбувається антитерористична операція.

Президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв пояснив, чому запросив допомогу у країн ОДКБ і чому наказав стріляти по демонстрантах.

Про це він написав у соцмережі Твіттер.

За словами Токаєва, він ще 2 січня розпорядився вжити комплекс заходів щодо зниження цін на газ, які й викликали громадські невдоволення. Він зазначає, що знизити градус напруги не допомогла навіть відставка уряду та запровадження комендантської години.

"Аналіз ситуації показав, що Казахстан зіткнувся зі збройним актом агресії, добре підготовленим та скоординованим виконавцями та терористичними групами, що пройшли підготовку за межами країни", — написав він.

Токаєв каже, що після цього в країні розпочато контртерористичну операцію, яка проходить у країні досі. Зокрема, було розгорнуто сили країн Організації договору колективної безпеки.

Він не повідомив, звідки вчинили напад "бандити та терористи", але зазначив, що вони дуже добре навчені та координуються через "спеціальний центр". Примітно також те, що за словами Токаєва лише на Алмати шість разів нападало угруповання "терористів" загальною чисельністю 20 тисяч людей. Для порівняння зазначимо, що за даними з відкритих джерел чисельність армії Казахстану оцінюється в 80 тисяч осіб або 120 з огляду на Нацгвардію та інших силовиків.

Президент Казахстану також описав деякі звірства, вчинені нападниками, серед яких вбивства, пограбування та зґвалтування.

"Моя основна точка зору: жодних переговорів з терористами ми повинні їх убити", — сказав Токаєв.

Як повідомлялося раніше, 6 січня влада Казахстану запросила допомоги від ОДКБ, після чого в країну почалося швидке перекидання військ з Росії.

7 січня Токаєв виступив зі зверненням, в якому заявив, що не вестиме переговори з протестувальниками і наказав силовикам відкривати вогонь на поразку у разі невиконання вимог влади. Попри це демонстрації продовжуються.