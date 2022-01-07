"Мы должны их убить": президент Казахстана насчитал 20 тысяч "террористов", и это только в Алматы

В стране проходит антитеррористическая операция.

Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев объяснил, почему запросил помощь у стран ОДКБ и почему отдал приказ стрелять по демонстрантам.

Об этом он написал в соцсети Твиттер.

По словам Токаева, он еще 2 января распорядился принять комплекс мер по снижению цен на газ, которые и вызвали общественные недовольства. Он отмечает, что снизить градус напряжения не помогла даже отставка правительства и введение коммендантского часа.

"Анализ ситуации показал, что Казахстан столкнулся с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленным и скоординированным исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны", — написал он.

Токаев говорит, что после этого в стране была начата контртеррористическая операция, которая проходит в стране до сих пор. В частности были развернуты силы стран Организации договора коллективной безопасности.

Он не сообщил, откуда совершили нападение "бандиты и террористы", но отметил, что они очень хорошо обучены и координируются через "специальный центр". Примечательно также то, что по словам Токаева только на Алматы шесть раз нападала группировка "террористов" общей численностью в 20 тысяч человек. Для сравнения отметим, что по данным из открытых источников численность армии Казахстана оценивается в 80 тысяч человек или 120 если учитывать Нацгвардию и других силовиков.

Президент Казахстана также описал некоторые зверства, учиненные нападавшими, среди которых убийства, грабежи и изнасилования.

"Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", — сказал Токаев.

Как сообщалось ранее, 6 января власти Казахстана запросили помощи от ОДКБ, после чего в страну началась спешная переброска войск из России.

7 января Токаев выступил с обращением, в котором заявил, что не будет вести переговоры с протестующими и отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение в случае невыполнения требований властей. Несмотря на это демонстрации продолжаются.