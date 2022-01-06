Войска ОДКБ вошли в Казахстан: на каком основании и что известно об этой организации

Генеральным секретарем ОДКБ является белорус Станислав Зась

Начиная со 2 января Казахстан объят массовыми протестами, которые организованы в большинстве крупных городов страны. Власти не справляются с митингующими своими силами, поэтому накануне вечером от президента Токаева поступило обращение за военной помощью в ОДКБ. Многих интересует, что это за организация и почему первоочередно на призыв казахской власти отреагировала Россия.

"Телеграф" расскажет, что из себя представляет ОДКБ и какие страны входят в этот союз.

Немного общих данных

Начнем с того, что аббревиатура ОДКБ скрывает под собой Организацию Договора о коллективной безопасности. Также иногда документ, который и положил начало такому объединению, называют "Ташкенским пактом" — из-за того, что он был подписан в узбекистанском Ташкенте.

К слову, состоялось это самое подписание еще 15 мая 1992 года. Впрочем, изначально никакой организации не было, а несколько стран лишь подписали общий договор, рассчитанный всего на пять лет.

Впрочем, уже через десять лет, весной 2002 года, государства, прежде продлившие свое участие в союзе, согласились основать общий коллективный орган, которым и стала ОДКБ.

Отметим, что изначально договор подписывали представители почти всех стран, что остались членами объединения до сих пор. Свои подписи под документом оставили политики Армении, России, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Впрочем, последнее государство прекратило свое членство в 1999 году.

При этом Беларусь, которая и нынче является членом ОДКБ, получила свои права лишь в 1993 году.

Также в различное время участниками объединения были Грузия и Азербайджан (с 1993 по 1999 год).

Зачем нужна ОДКБ?

Основных целей организации сразу несколько. В их число вносят:

укрепление мира и международной безопасности;

защиту независимости (на коллективной основе);

гарантию суверенитета и территориальной целостности;

помощь при наличии различных внешних агрессоров;

защиту от международного терроризма;

подмогу во время крупных природных катастроф.

Как действует организация?

Главой ОДКБ является генеральный секретарь. За почти тридцать лет существования объединения эту должность занимали пять разных человек. Действующим генсеком является представитель Беларуси Станислав Зась.

Стоит отметить, что до 2022 года ОДКБ не приходилось использовать общие силы для каких-либо операций. При этом не единожды проводились различные учения армий разных стран. Сейчас же организация пообещала посильную помощь в виде военного контингента, направленного в Казахстан для устранения протестов.

Добавим, что боевую мощь организации можно разделить на две основных части:

Коллективные силы оперативного реагирования (17-22 тысячи человек);

Коллективные силы быстрого развертывания (5 тысяч человек).

Отмечается, что в случае казахской ситуации речь идет о втором пункте. При этом Россия собирается предоставить три батальона военнослужащих, еще два должны обеспечит в самом КЗ. Один общий батальон сформируют из представителей остальных государств-членов ОДКБ.

Напомним, глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен — нахождение российских войск в Казахстане может обернуться для последнего непоправимыми последствиями. Среди прочего эксперт называет таковыми потерю независимости и превращение в квазигосударство.

Также "Телеграф" пытался разобраться, что может ожидать Казахстан после вмешательства иностранных военнослужащих. Вполне вероятно, что увеличится количество пострадавших, которых, по предварительным данным, уже не менее тысячи по всей стране.