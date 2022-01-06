Много раненых и убитых: какими жертвами обернулись протесты в Казахстане

Значительные потери понесли обе стороны конфликта

В Казахстане пятые сутки подряд продолжаются массовые протесты населения. Многие митингующие были задержаны или ранены во время стычек с правоохранителями, также есть потери и у казахских силовиков.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на информацию из росСМИ и провластных структур Казахстана.

По состоянию на 5 января в местном Министерстве внутренних дел отчитывались о более 200 задержанных участниках протестов. Только за прошлые сутки в полиции открыли минимум 13 уголовных дел против митингующих.

Пока неизвестно, на сколько увеличилось количество задержанных — на территории Казахстана постоянно блокируется свободный доступ к интернету. Из-за этого не работают вэб-порталы крупных СМИ и даже официальные сайты министерств.

Однако со стороны власти уже отчитались о приблизительном количестве пострадавших. Сообщается, что за все время протестов по стране получили различные травмы более тысячи человек. Почти четыре сотни людей пришлось госпитализировать. По данным Минздрава Казахстана, 62 человека находится в реанимации.

Интересно, что при всей жесткости уличных столкновений власти не дают сведений о количестве погибших среди участников митингов. При этом жертвы действительно есть, ведь правоохранители применяли огнестрельное оружие. Ранее в сети даже появилось видео, на котором якобы демонстрируют трупы застреленных жителей Казахстана. Из соображений этичности мы не публикуем видео на сайте, однако при желании вы можете его посмотреть в нашем Telegram-канале "Telegraf Black".

О потерях со стороны силовиков отчитались в комендатуре Алматы. Согласно отчету местных властей, только в этом городе в ходе стычек пострадало более 350 правоохранителей. Также сообщается, что 13 человек якобы погибли.

Так проходят стычки с силовиками в Алматы

В дополнение к этому появилась информация, что двое силовиков в Алматы были найдены обезглавленными. Разумеется, такой факт подается исключительно со стороны властей и не подтверждается дополнительными источниками.

При этом новость о жестокой расправе над казахскими правоохранителями уже распространили десятки российских медиа. Также они цитируют Алматынскую комендатуру о том, что такое развитие событий якобы подтверждает "террористический и экстремистский характер бандформирований".

Напомним, что "Телеграф" продолжает следить за происходящем в Казахстане и ведет текстовый онлайн самых главных событий в стране.

Дополнительно мы также писали о том, что первые подразделения российских военнослужащих уже вошли на территорию Казахстана. Среди их первоочередных заданий — охрана гособъектов, а также помощь местным правоохранителям в осаждении протестующих. Аналитик Виктор Бобыренко отмечает, что такое развитие событий может нести в себе опасность и для Украины.