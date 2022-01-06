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Российские войска вошли в Казахстан под видом "миротворцев": что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В целом ожидается прибытие "миротворцев" из пяти разных стран Новость обновлена 06 января 2022, 10:32
В целом ожидается прибытие "миротворцев" из пяти разных стран

Россия продолжает перебрасывать часть своей армии для усмирения казахских митингов

По состоянию на утро четверга, 6 января, на территории Казахстана не утихают массовые народные митинги. Тем временем на просьбу президента Касыма-Жомарта Такаева о помощи извне уже отозвались в России — первые подразделения военнослужащих уже прибыли в КЗ.

Такую информацию передали в пресс-службе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия опередила всех остальных союзников — в Казахстане уже оказались представители передовых подразделений российских "миротворцев". При этом военно-транспортная авиация РФ продолжает погрузку все новых и новых бойцов.

Помимо этого в Казахстан должны быть направлены военные из еще четырех стран — Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.

Отмечается, что первоочередной задачей всех этих военных будет охрана важных гособъектов. Однако они также будут помогать и казахским правоохранителям сдерживать митингующих.

Простыми словами — с помощью войск РФ и других стран власть Казахстана хочет "зачистить" улицы от неугодных протестующих.

"Телеграф" продолжает следить за происходящем и ведет текстовый онлайн о самых важных событиях в Казахстане.

Также мы писали о том, как в соцсетях отреагировали на происходящее в Нур-Султане и других казахских городах. Спойлер — без мемов не обошлось.

Теги:
#Россия #Казахстан #ОДКБ #Армия #Протесты #Войска
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