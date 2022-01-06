Белорусский аналитик и блогер, политический эксперт Игар Тышкевич оценил обращение Казахстана к силам ОДКБ и оценил последствия введения миротворческих сил.

"Миротворцы" в Казахстане: контуры и вызовы

Буквально вечером я давал примерный расклад возможных событий в Казахстане. Выглядело так, что Токаев ликвидировал дуумвират, зачищая структуры власти от представителей клана Назарбаева. Такая политика не могла быть провёрнута без, хотя бы, информирования Кремля. Я не говорю о "хитром плане", согласие было получено в принципе – нечто вроде "в этом году наведём порядок во власти".

И тут, на фоне протестов возникает вопрос о привлечении сил ОДКБ. Точнее, не сразу. Для начала произошли несколько странные события.

1. После 2-3 дней (в зависимости от города) относительно мирных протестов вдруг возникли некие "радикалы"

2. У этих групп "вдруг" появляется оружие, которое активно применяется. (ещё до захвата участков полиции и т.д.)

2. Эти группы создали картинку – разгромленные магазины, банки и т.д. Процесс начал набирать оборотов за счёт людского резерва в виде молодых неустроенных в жизни граждан: "единокровцев" (этнических казахов, вернувшихся на Родину либо их детей), перебравшихся в крупные города жителей депрессивных регионов.

3. Токаев за сутки убирает с ключевых постов в силовых ведомствах ставленников Назарбаева. В том числе в президентской охране.

На этом фоне заявляет про жёсткие действия и отдаёт приказ о зачистке крупных городов. И появляется просьба к ОДКБ. Тут так же несколько вариантов причин:

1. Привлечь русских как гарантов перехода власти от клана Назарбаева (сделать невозможным сопротивление и переворот)

2. Сыграть на опережение и привлечь РФ в выгодном для себя формате – не как защитников "русскоязычного меньшинства", например, а как приданные на усиление силы.

Поэтому Токаев и говорил о террористической угрозе. Формально при таком обращении должен был бы быть задействован мандат Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это боевые части, которые придаются для борьбы с террористической угрозой и могут применяться для подавления беспорядков, уничтожения "НВФ" и т.д. Но с ключевым отличием – они придаются местным силам безопасности. То есть, в нашем случае ОТДАЮТСЯ ПОД КОМАНДОВАНИЕ КАЗАХАМ. Это был бы идеальный вариант для Токаева.

Но Путин решил сыграть по другому. В решении, озвученном Пашиняном речь идёт о Коллективных миротворческих силах (КМС). Такие силы отправляются теоретически для установления мира между конфликтующими сторонами (!) Чувствуете разницу: не на стороне Токаева, а с возможностью "предотвращения столкновений" с "другой стороной". Второе ключевое отличие – командование. КМС отправляются со своим командованием (читай Российским) и никак не подчиняются местным властям. То есть РФ оставляет за собой поле манёвра. И, как минимум, берёт под "охрану" объекты критической инфраструктуры соседнего государства. Которое, к слову, пусть медленно, но успешно отползало из сферы российского влияния последние 10 лет.

И есть ещё одна деталь. В КМС привлекают бойцов 103 десантной дивизии из Витебска. Да, беларусов. Это для Москвы важно вдвойне — привязка Минска к себе и политическая реакция извне. На фоне кризиса в самой Беларуси после начала "командировки" десантников в Казахстан вряд ли найдётся большое количество политиков, готовых поверить в возможность самостоятельного принятия решений Беларусью в военной сфере.

Второе направление — демонстрация внешнеполитическим партнёрам по переговорам, что Россия будет жёстко удерживать уровень своего влияния на государства, которые в Кремле относят к "российской периферии".

Но есть бонусы и в "интеграционных" форматах. В частности на площадках ЕАЭС. Беларусь и Казахстан могли пытаться ограничить давление РФ солидарным голосованием в этом союзе. Так несколько раз было и частота использования механизма росла. Однако, сейчас Казахстан будет голосовать за российские предложения. По крайней мере ближайшее время. А вот дальше уже интересно. Представьте себе, что Казахстан попробует продолжить дрейф от РФ. Но будет ли он поддерживать идеи Беларуси, если фактически беларуский оккупационный контингент будет стоять на территории страны?

Как — то так.

И маленькая ремарка для беларуских "лидеров", которые не желают обсуждать "геополитику", продолжая заявлять о желании дружить с Россией. Задумайтесь: Беларусь сейчас осталась ЕДИНСТВЕННОЙ страной бывшего СССР, граничащей с РФ, на территории которой нет замороженного конфликта или русских оккупационных войск (кроме стран Балтии, но там были вооружённые столкновения в 1990-м). И дальше будете блеять про "братский народ и желание быть друзьями навек"

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