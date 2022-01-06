Війська ОДКБ увійшли до Казахстану: на якій підставі і що відомо про цю організацію

Генеральним секретарем ОДКБ є білорус Станіслав Зась

Починаючи з 2 січня Казахстан охоплений масовими протестами, які організовані у більшості великих міст країни. Влада не справляється з мітингувальниками своїми силами, тому напередодні ввечері від президента Токаєва надійшло звернення за військовою допомогою до ОДКБ. Багатьох цікавить, що це за організація і чомусь першочергово на заклик казахської влади відреагувала Росія.

"Телеграф" розповість, що являє собою ОДКБ і які країни входять до цього союзу.

Небагато загальних даних

Почнемо з того, що абревіатура ОДКБ розшифровується як Організація Договору про колективну безпеку. Також документ, який і започаткував таке об’єднання, інколи називають "Ташкенським пактом" — через те, що він був підписаний в узбекистанському Ташкенті.

До речі, відбулося це підписання ще 15 травня 1992 року. Втім, початково жодної організації не було, а кілька країн лише підписали загальний договір, розрахований усього на п’ять років.

Втім, уже за десять років, навесні 2002 року, держави, котрі раніше продовжили свою участь у союзі, погодилися заснувати спільний колективний орган, яким і стала ОДКБ.

Зазначимо, що спочатку договір підписували представники майже всіх країн, які залишилися членами об’єднання й досі. Свої підписи під документом залишили політики Вірменії, Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Втім, остання держава припинила своє членство у 1999 році.

При цьому Білорусь, яка й нині є членом ОДКБ, отримала свої права лише 1993 року.

Також у різний час учасниками об’єднання були Грузія та Азербайджан (із 1993 по 1999 рік).

Навіщо потрібна ОДКБ?

Основних цілей організації одразу кілька. До їх числа вносять:

зміцнення миру та міжнародної безпеки;

захист незалежності (на колективній основі);

гарантію суверенітету та територіальної цілісності;

допомогу за наявності різних зовнішніх агресорів;

захист від міжнародного тероризму;

допомогу під час великих природних катастроф.

Як діє організація?

Головою ОДКБ є генеральний секретар. За майже тридцять років існування об’єднання цю посаду обіймали п’ять різних людей. Чинним генсеком є представник Білорусі Станіслав Зась.

Варто зазначити, що до 2022 року ОДКБ не доводилося використовувати спільні сили для серйозних операцій. При цьому не раз проводилися різні навчання армій різних країн. Наразі ж організація пообіцяла посильну допомогу у вигляді військового контингенту, направленого до Казахстану для усунення протестів.

Додамо, що бойову міць організації можна поділити на дві основні частини:

Колективні сили оперативного реагування (17-22 тисяч осіб);

Колективні сили швидкого розгортання (5 тисяч жителів).

Зазначається, що у випадку казахської ситуації йдеться про другий пункт. При цьому Росія збирається надати три батальйони військовослужбовців, ще два має забезпечити сам КЗ. Один спільний батальйон сформують із представників інших держав-членів ОДКБ.

Нагадаємо, глава "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко впевнений — знаходження російських військ у Казахстані може обернутися для останнього непоправними наслідками. Серед іншого експерт називає такими втрату незалежності та перетворення на квазідержаву.

Також "Телеграф" намагався розібратися, що може очікувати Казахстан після втручання іноземних військовослужбовців. Цілком імовірно, що збільшиться кількість постраждалих, яких, за попередніми даними, вже не менше тисячі по всій країні.