У МЗС розповіли, що робити українцям у Казахстані

У МЗС, як і раніше, радять українцям у Казахстані залишатися в місцях свого тимчасового проживання.

Серед загиблих та поранених у ході подій у Казахстані немає громадян України, а з тими, хто не може покинути країну вже працюють представники консульств.

Про це повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбук.

Він зазначив, що найбільша кількість українців застрягла в Алмати, там їх 116. За його словами, всі вони забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування.

"Загроз для їхнього життя чи безпеки немає. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв’язок та інформує їх про подальші кроки", — написав він.

Ніколенко вказує, що згідно з попередньою інформацією, з 9 січня буде відновлено пряме авіасполучення між Нур-Султаном і Києвом, а ось з Алмати вилетіти поки що не є можливим через використання місцевого аеропорту для перекидання військ ОДКБ.

Він зазначив, що найбільш безпечним варіантом для українців у Казахстані є перебування в місцях тимчасового проживання, доки не будуть опрацьовані альтернативні маршрути з виїзду з країни.

Варто зазначити, що станом на 9 січня Україна не оприлюднила свою офіційну позицію щодо подій у Казахстані. Єдина інформація з цього приводу, яка є на сайті МЗС, це заклик громадянам дотримуватись обережності та не залишати місця проживання без крайньої потреби.

Як повідомлялося раніше, у Казахстані з 2 січня відбуваються масові демонстрації із закликом проведення вільних виборів президента, парламенту та місцевих органів управління.

У деяких регіонах країни також відбулися запеклі зіткнення між протестувальниками та силовиками. Крім того, на вулицях неодноразово фіксувалася активність кримінальних угруповань та мародерів.

6 січня президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв заявив про те, що в країні діють іноземні терористичні угруповання та запросив допомоги в ОДКБ. Першою на заклик відгукнулася Росія, яка почала перекидання своїх військ до країни.

Крім того, Токаєв повідомив, що наказав силовикам стріляти на поразку у разі невиконання вимог влади.