Силами ОДКБ у Казахстані командуватиме генерал, який захоплював Крим

Аеропорт Алмати вже перейшов під контроль російських військових.

Росія разом з іншими країнами Організації договору колективної безпеки проводить масове перекидання військ до Казахстану, де відбуваються масові протести. Керуватиме операцією сил ОДКБ генерал Андрій Сердюков, який відомий тим, що у 2014 році керував вторгненням у Крим.

Про це пише Інтерфакс із посиланням на слова представника російського Міноборони Ігоря Конашенкова.

У Міноборони РФ також зазначили, що всі військовослужбовці, які прибувають до Казахстану, мають "реальний бойовий досвід" і проходили спеціальну підготовку.

Він зазначив, що військовослужбовці вже зайняли аеропорт Алмати.

Загалом до перекидання залучено близько 75 літаків, які переправляють війська у цілодобовому режимі.

Варто зазначити, що Сердюков у 2014 році був начальником штабу та першим заступником командувача військ Південного військового округу РФ. Повідомлялося, що саме він очолював та вів підготовку до вторгнення російських військ на територію Криму. У зв’язку з цим його ім’я було внесено до бази даних сайту "Миротворець".

Крім того, він брав участь у двох чеченських війнах, війні в Сирії та марш-кидку на Пріштіну (Косово).

Нагадаємо, у Казахстані з початку січня відбуваються масові протести, які почалися після того, як у країні вдвічі подорожчав автомобільний газ.

Протестувальників спочатку спробували розігнати силою, що призвело до погромів та захоплення поліцейських дільниць та міських адміністрацій. Зрештою, це переросло в збройне протистояння.

Читайте також: Категорія Новини СНД Людей наказали розстрілювати: як проходять протести в Казахстані (онлайн) Протести в Казахстані переросли у зіткнення з поліцією, а потім і прямі вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї.

Президент країни Касим-Жомрат Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ, після чого до Казахстану почали перекидати війська з країн-учасниць.

Після цього він заявив, що не вестиме переговори з демонстрантами та заявив, що був відданий наказ стріляти на поразку.

Станом на 7 січня у країні протести не вщухають, а лише в одному місті Алмати нарахували понад 30 загиблих.