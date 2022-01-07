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Командовать силами ОДКБ в Казахстане будет генерал, захватывавший Крым

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Андрей Сердюков возглавит контингент ОДКБ в Казахстане
Андрей Сердюков возглавит контингент ОДКБ в Казахстане

Аэропорт Алматы уже перешел под контроль российских военных.

Россия вместе с другими странами Организации договора коллективной безопасности проводит массовую переброску войск в Казахстан, где проходят массовые протесты. Руководить операцией сил ОДКБ будет генерал Андрей Сердюков, который известен тем, что в 2014 году руководил вторжением в Крым.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на слова представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова.

В Минобороны РФ также отметили, что все прибывающие в Казахстан военнослужащие имеют "реальный боевой опыт" и проходили специальную подготовку.

Он отметил, что военнослужащие уже заняли аэропорт Алматы.

Всего к переброске задействовано около 75 самолетов, которые переправляют войска в круглосуточном режиме.

Стоит отметить, что Сердюков в 2014 году был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ. Сообщалось, что именно он возглавлял и вел подготовку к вторжению российских войск на территорию Крыма. В связи с этим его имя было внесено в базу данных сайта "Миротворец".

Кроме того, он участвовал в двух чеченских войнах, войне в Сирии и марш-броске на Приштину (Косово).

Напомним, в Казахстане с начала января проходят массовые протесты, которые начались после того, как в стране в два раза подорожал автомобильный газ.

Протестующих сначала попытались разогнать силой, что привело к погромам и захвату полицейских участков и городских администраций. В конечном итоге это переросло в вооруженное противостояние.

Президент страны Касым-Жомрат Токаев обратился за помощью к ОДКБ, после чего в Казахстан начали перебрасывать войска из стран-участниц.

После этого он заявил, что не станет вести переговоры с демонстрантами и заявил, что был отдан приказ стрелять на поражение.

По состоянию на 7 января, в стране протесты не утихают, а лишь в одном городе Алматы насчитали более 30 погибших.

Теги:
#Россия #Казахстан #ОДКБ
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