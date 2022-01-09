В МИД рассказали, что делать украинцам в Казахстане

В МИД как и прежде советуют украинцам в Казахстане оставаться в местах своего временного проживания.

Среди погибших и раненных в ходе событий в Казахстане нет граждан Украины, а с теми из них, кто не может покинуть страну уже работают представители консульств.

Об этом проинформировал представитель МИД Украины Олег Николенко в Фейсбук.

Он отметил, что наибольшее количество украинцев застряли в Алматы, там их 116. По его словам, все они обеспечены временным жильем и продуктами питания.

"Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и информирует их о дальнейших шагах", — написал он.

Николенко указывает, что согласно предварительной информации, с 9 января будет восстановлено прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Киевом, а вот из Алматы вылететь пока не представляется возможным из-за использования местного аэропорта для переброски войск ОДКБ.

Он указал, что наиболее безопасным вариантом для украинцев в Казахстане является нахождение в местах временного проживания, до тех пор пока не будут проработаны альтернативные маршруты по выезду из страны.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 января Украина не обнародовала свою официальную позицию по событиям в Казахстане. Единственная информация по этому поводу, которая есть на сайте МИД, это призыв гражданам соблюдать осторожность и не покидать места проживания без крайней необходимости.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с 2 января проходят массовые демонстрации с призывом проведения свободных выборов президента, парламента и местных органов управления.

В некоторых регионах страны также произошли ожесточенные столкновения между протестующими и силовиками. Кроме того, на улицах неоднократно фиксировалась активность криминальных группировок и мародеров.

6 января президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев заявил о том, что в стране действуют иностранные террористические группировки и запросил помощи в ОДКБ. Первой на призыв откликнулась Россия, которая начала переброску своих войск в страну.

Кроме того, Токаев сообщил, что отдал силовикам приказ стрелять на поражение в случае невыполнения требований властей.