Зеленый горошек по блату: как в СССР доставали продукты к праздничному столу (фото)

Характерной чертой дефицита было то, что даже если есть деньги — покупать в магазинах было просто нечего.

Одной из черт советского новогоднего стола была его бедность — такого разнообразия продуктов как в современном мире в СССР было не сыскать. Многие товары были в дефиците и доставались "по блату". Для многих граждан возможностью получить банку красной икры или другого товара к новогоднему столу были заказы на предприятиях — легальная версия "блата".

В столе заказов можно было выбрать из списка необходимые товары - их выдавали ограничено

Через заказы можно было получить то, зачем в обычном магазине отстаивали длинные очереди и то, что в продаже не появлялось, вспоминают люди, прожившие в СССР большую часть жизни. Для одного из главных блюд — салата "Оливье" доставали зеленый горошек и майонез. За дефицитными продуктами, например мясом, иногда приходилось ездить в Москву. Сначала в заказах встречались конфеты, крабы, мандарины, шампанское, затем — сгущенка и тушенка.

Заказы распределялись неравномерно — сначала по начальству, затем — ветеранам, а потом простым рабочим. Последние таким образом могли покупать через профсоюз всего несколько раза в год — к Новому году, майским праздникам и к 8 марта. Для тех, кто был выше по категории, ситуация была иной.

"Бабушка могла просто так позвонить и взять заказ, раз в две недели точно", — вспоминает Анна из Москвы.

Очередь за мясом в обычный будний день

Заказы можно было получить через профсоюз или стол заказов. Но в последнем давали что-то "в нагрузку". Например, к гречке и колбасе — цикорий, к черной икре — банки с селедкой, а к индийскому чаю — фиолетовые колготки.

"Нагрузкой" могли быть любые товары

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