Вкус, как в СССР: рецепт классического салата "Оливье"

Без салата "Оливье" не обходится празднование Нового года.

Салат "Оливье" — это уже традиция. Практически ни один новогодний стол не обходится без этого блюда. Существует много различных салатов, которыми можно заменить "Оливье", например салат "Полярный экспресс" или "Рождественский венок",, но если вы верны только этому блюду, то ранее мы писали, как его можно необычно подать на стол.

За года, классический рецепт "Оливье" видоизменялся не один раз: его готовят и без горошка, и с креветками, и с красной рыбой, и с курицей, и с чем только можно придумать. Однако на новогоднем столе чаще всего стоит тарелка "советского" варианта "Оливье" с вареной колбасой, рецептом которого поделились кулинарные блогеры Татьяна и Дмитрий в себя в Инстаграме.

Рецепт классического салата "Оливье"

Ингредиенты:⠀

вареная колбаса — 400гр⠀

яйца — 4 шт⠀

картофель — 4 шт⠀

морковь — 1 шт⠀

огурцы маринованные/свежие — 4шт⠀

горошек зеленый — 300гр (1 банка)⠀

майонез

соль/перец⠀

Способ приготовления:⠀

Яйца и овощи отварите, очистите и нарежьте одинаковыми по размеру кубиками. Огурцы и колбасу также нарежьте кубиками. Все ингредиенты переложите в салатницу и добавьте горошек. ⠀ Заправьте салат майонезом, приправьте специями по вкусу, хорошенько все перемешайте и отправьте салат в холодильник на час.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт простой и вкусной закуски на Новый год.