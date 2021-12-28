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Необычный рецепт салата с крабовыми палочками к Новому году: такого вы еще не пробовали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Такой салат с крабовыми палочками точно удивит гостей
Такой салат с крабовыми палочками точно удивит гостей

Приготовление блюда не отнимет много времени, но вкус точно запомнится

Салат с крабовыми палочками на новогоднем столе уже успел стать классикой, как и традиционный "Оливье". Очень простое в приготовлении блюдо хочется немного разнообразить и добавить ему особого вкуса. Раньше мы писали, как необычно подать крабовый салат или приготовить простую закуску с крабовыми палочками. А теперь расскажем, как полностью изменить рецептуру и сделать блюдо необычным и праздничным.

Рецептом необычного салата поделился портал "Лайфхакер".

Рецепт салата с жареными крабовыми палочками, грибами, огурцом и яйцами

Ингредиенты

  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 6–8 шампиньонов;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 250 г крабовых палочек;
  • 2 яйца;
  • 1 огурец;
  • несколько веточек петрушки;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление

  1. Морковь необходимо натереть на крупной терке. Лук нарезать мелко, а грибы — кубиками.
  2. Разогреваем сковороду и слегка обжариваем лук и морковь на растительном масле. Когда лук начнет золотиться, добавьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут.
  3. Крабовые палочки необходимо порубить крупными кусочками и также отправить на сковороду. Жарить с другими овощами на протяжении 3-4 минут. Выключить и остудить.
  4. Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Затем нарезать кубиками.
  5. Огурец нарезаем мелкими дольками.
  6. Все подготовленные ингредиенты выкладываем в миску и добавляем в салат рубленую петрушку, соль, перец лимонный сок и перемешиваем.

Ранее "Телеграф" сообщал, как за 12 минут приготовить куриную грудку на праздничный стол.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Салат #Новый год #Крабовые палочки
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