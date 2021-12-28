Необычный рецепт салата с крабовыми палочками к Новому году: такого вы еще не пробовали

Приготовление блюда не отнимет много времени, но вкус точно запомнится

Салат с крабовыми палочками на новогоднем столе уже успел стать классикой, как и традиционный "Оливье". Очень простое в приготовлении блюдо хочется немного разнообразить и добавить ему особого вкуса. Раньше мы писали, как необычно подать крабовый салат или приготовить простую закуску с крабовыми палочками. А теперь расскажем, как полностью изменить рецептуру и сделать блюдо необычным и праздничным.

Рецептом необычного салата поделился портал "Лайфхакер".

Рецепт салата с жареными крабовыми палочками, грибами, огурцом и яйцами

Ингредиенты

1 морковь;

1 луковица;

6–8 шампиньонов;

2 столовые ложки растительного масла;

250 г крабовых палочек;

2 яйца;

1 огурец;

несколько веточек петрушки;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление

Морковь необходимо натереть на крупной терке. Лук нарезать мелко, а грибы — кубиками. Разогреваем сковороду и слегка обжариваем лук и морковь на растительном масле. Когда лук начнет золотиться, добавьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут. Крабовые палочки необходимо порубить крупными кусочками и также отправить на сковороду. Жарить с другими овощами на протяжении 3-4 минут. Выключить и остудить. Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Затем нарезать кубиками. Огурец нарезаем мелкими дольками. Все подготовленные ингредиенты выкладываем в миску и добавляем в салат рубленую петрушку, соль, перец лимонный сок и перемешиваем.

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