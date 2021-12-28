Необычный рецепт салата с крабовыми палочками к Новому году: такого вы еще не пробовали
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 68
Приготовление блюда не отнимет много времени, но вкус точно запомнится
Салат с крабовыми палочками на новогоднем столе уже успел стать классикой, как и традиционный "Оливье". Очень простое в приготовлении блюдо хочется немного разнообразить и добавить ему особого вкуса. Раньше мы писали, как необычно подать крабовый салат или приготовить простую закуску с крабовыми палочками. А теперь расскажем, как полностью изменить рецептуру и сделать блюдо необычным и праздничным.
Рецептом необычного салата поделился портал "Лайфхакер".
Рецепт салата с жареными крабовыми палочками, грибами, огурцом и яйцами
Ингредиенты
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 6–8 шампиньонов;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 250 г крабовых палочек;
- 2 яйца;
- 1 огурец;
- несколько веточек петрушки;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление
- Морковь необходимо натереть на крупной терке. Лук нарезать мелко, а грибы — кубиками.
- Разогреваем сковороду и слегка обжариваем лук и морковь на растительном масле. Когда лук начнет золотиться, добавьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут.
- Крабовые палочки необходимо порубить крупными кусочками и также отправить на сковороду. Жарить с другими овощами на протяжении 3-4 минут. Выключить и остудить.
- Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Затем нарезать кубиками.
- Огурец нарезаем мелкими дольками.
- Все подготовленные ингредиенты выкладываем в миску и добавляем в салат рубленую петрушку, соль, перец лимонный сок и перемешиваем.
Ранее "Телеграф" сообщал, как за 12 минут приготовить куриную грудку на праздничный стол.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-