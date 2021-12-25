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Салат "Рождественский венок" на домашнем майонезе без яиц - вкуснейшая замена "Оливье"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Простой салат, который удивит гостей Новость обновлена 25 декабря 2021, 15:38
Простой салат, который удивит гостей

Салат "Оливье" можно не просто положить в тарелку, а подать в достаточно необычном и праздничном виде.

Рецептов различных праздничных блюд существует большое количество: все не переготовишь. Но что делать когда больше всего любишь салат "Оливье", который перед гостями просто так уже и не поставишь.

Кулинарный блогер Екатерина, которая в Инстаграме ведет блог под ником katyamull, рассказала и показала, как можно приготовить "Оливье", добавив в него курицу и бекон, приправив салат домашним майонезом без яиц.

Ингредиенты:

  • 500г филе куриное
  • 200г с/м горошек
  • 200г морковь
  • 200г картофель
  • 100г бекон
  • 100г солёный огурец
  • 4 яйца
  • 40г укроп
  • 50г гранат

Для майонеза

  • 200мл подсолнечное масло
  • 100мл молоко
  • 1ч.л горчица
  • 1/2ч.л сухой чеснок
  • 1/2ч.л соль
  • 1/2ч.л лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите, горошек залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Картофель и морковь можно запечь в духовке или просто отварите.
  2. Бекон поджарьте, курочку сверните в пергамент и также поджарьте на сковороде, либо запеките вместе с овощами.
  3. Все нарежьте и смешайте.
  4. Приготовьте майонез: в высоком стакане смешайте масло, молоко и специи. Пробейте погружным блендером до загустения.
  5. Добавьте майонез в салат и красиво все выложите на тарелку, как это показано на видео. В центр поместите тарелку, выложите вокруг салат, и обильно украсьте его укропом и зёрнами граната.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить "Наполеон с мясом", который точно понравится всем гостям за столом.

Теги:
#Рецепт #Салат #Оливье
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