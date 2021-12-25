Салат "Рождественский венок" на домашнем майонезе без яиц - вкуснейшая замена "Оливье"

Салат "Оливье" можно не просто положить в тарелку, а подать в достаточно необычном и праздничном виде.

Рецептов различных праздничных блюд существует большое количество: все не переготовишь. Но что делать когда больше всего любишь салат "Оливье", который перед гостями просто так уже и не поставишь.

Кулинарный блогер Екатерина, которая в Инстаграме ведет блог под ником katyamull, рассказала и показала, как можно приготовить "Оливье", добавив в него курицу и бекон, приправив салат домашним майонезом без яиц.

Ингредиенты:

500г филе куриное

200г с/м горошек

200г морковь

200г картофель

100г бекон

100г солёный огурец

4 яйца

40г укроп

50г гранат

Для майонеза

200мл подсолнечное масло

100мл молоко

1ч.л горчица

1/2ч.л сухой чеснок

1/2ч.л соль

1/2ч.л лимонный сок

Способ приготовления:

Яйца отварите, горошек залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Картофель и морковь можно запечь в духовке или просто отварите. Бекон поджарьте, курочку сверните в пергамент и также поджарьте на сковороде, либо запеките вместе с овощами. Все нарежьте и смешайте. Приготовьте майонез: в высоком стакане смешайте масло, молоко и специи. Пробейте погружным блендером до загустения. Добавьте майонез в салат и красиво все выложите на тарелку, как это показано на видео. В центр поместите тарелку, выложите вокруг салат, и обильно украсьте его укропом и зёрнами граната.

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