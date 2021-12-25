Салат "Рождественский венок" на домашнем майонезе без яиц - вкуснейшая замена "Оливье"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 127
Салат "Оливье" можно не просто положить в тарелку, а подать в достаточно необычном и праздничном виде.
Рецептов различных праздничных блюд существует большое количество: все не переготовишь. Но что делать когда больше всего любишь салат "Оливье", который перед гостями просто так уже и не поставишь.
Кулинарный блогер Екатерина, которая в Инстаграме ведет блог под ником katyamull, рассказала и показала, как можно приготовить "Оливье", добавив в него курицу и бекон, приправив салат домашним майонезом без яиц.
Ингредиенты:
- 500г филе куриное
- 200г с/м горошек
- 200г морковь
- 200г картофель
- 100г бекон
- 100г солёный огурец
- 4 яйца
- 40г укроп
- 50г гранат
Для майонеза
- 200мл подсолнечное масло
- 100мл молоко
- 1ч.л горчица
- 1/2ч.л сухой чеснок
- 1/2ч.л соль
- 1/2ч.л лимонный сок
Способ приготовления:
- Яйца отварите, горошек залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Картофель и морковь можно запечь в духовке или просто отварите.
- Бекон поджарьте, курочку сверните в пергамент и также поджарьте на сковороде, либо запеките вместе с овощами.
- Все нарежьте и смешайте.
- Приготовьте майонез: в высоком стакане смешайте масло, молоко и специи. Пробейте погружным блендером до загустения.
- Добавьте майонез в салат и красиво все выложите на тарелку, как это показано на видео. В центр поместите тарелку, выложите вокруг салат, и обильно украсьте его укропом и зёрнами граната.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить "Наполеон с мясом", который точно понравится всем гостям за столом.
- Дата публикации
-
- Категория
-