Салат "Полярный экспресс": рецепт вкуснейшего блюда для новогоднего стола

Порадуйте своих домашних вкусной закуской.

Наступил первый день зимы, за окном снег и настроение автоматически становится новогодним. Так и хочется поскорее нарядить елку и сесть за праздничный новогодний стол. А каким же станет главное блюдо вашего новогоднего стола? Предлагаем вам опробовать рецепт сытного и красивого зимнего салата "Полярный экспресс".

Как пишет сайт kylinariya.ru, этот салат станет отличным вариантом закуски, а ваши гости никогда не догадаются, что он готовится так просто.

Рецепт салата "Полярный экспресс"

Ингредиенты:

Копченая курица – 200 гр.

Кукуруза (консерва) – 100 гр.

Морковь по-корейски – 100 гр.

Шампиньоны – 3-4 шт.

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Почистите и нарежьте 4 шампиньона, выложите их на сковороду и обжарьте в течение 4-х минут. Нарежьте в глубокую миску копченую курицу и добавьте к ней кукурузу. В другой миске соедините яйцо с 2 ложками майонеза и взбейте. Из этой массы испеките 2-3 блинчика. Нарежьте их небольшими полосками. В миску выложите готовые шампиньоны, добавьте морковь и нарезку из блинчиков. Добавьте две ложки майонеза и все перемешайте.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт простой и вкусной закуски на Новый год.