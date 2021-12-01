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Салат "Полярный экспресс": рецепт вкуснейшего блюда для новогоднего стола

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Рецепт салата "Полярный экспресс" Новость обновлена 01 декабря 2021, 10:18
Рецепт салата "Полярный экспресс"

Порадуйте своих домашних вкусной закуской.

Наступил первый день зимы, за окном снег и настроение автоматически становится новогодним. Так и хочется поскорее нарядить елку и сесть за праздничный новогодний стол. А каким же станет главное блюдо вашего новогоднего стола? Предлагаем вам опробовать рецепт сытного и красивого зимнего салата "Полярный экспресс".

Как пишет сайт kylinariya.ru, этот салат станет отличным вариантом закуски, а ваши гости никогда не догадаются, что он готовится так просто.

Рецепт салата "Полярный экспресс"

Ингредиенты:

  • Копченая курица – 200 гр.
  • Кукуруза (консерва) – 100 гр.
  • Морковь по-корейски – 100 гр.
  • Шампиньоны – 3-4 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Почистите и нарежьте 4 шампиньона, выложите их на сковороду и обжарьте в течение 4-х минут.
  2. Нарежьте в глубокую миску копченую курицу и добавьте к ней кукурузу.
  3. В другой миске соедините яйцо с 2 ложками майонеза и взбейте.
  4. Из этой массы испеките 2-3 блинчика. Нарежьте их небольшими полосками.
  5. В миску выложите готовые шампиньоны, добавьте морковь и нарезку из блинчиков.
  6. Добавьте две ложки майонеза и все перемешайте.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт простой и вкусной закуски на Новый год.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год
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