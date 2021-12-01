Салат "Полярный экспресс": рецепт вкуснейшего блюда для новогоднего стола
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Порадуйте своих домашних вкусной закуской.
Наступил первый день зимы, за окном снег и настроение автоматически становится новогодним. Так и хочется поскорее нарядить елку и сесть за праздничный новогодний стол. А каким же станет главное блюдо вашего новогоднего стола? Предлагаем вам опробовать рецепт сытного и красивого зимнего салата "Полярный экспресс".
Как пишет сайт kylinariya.ru, этот салат станет отличным вариантом закуски, а ваши гости никогда не догадаются, что он готовится так просто.
Рецепт салата "Полярный экспресс"
Ингредиенты:
- Копченая курица – 200 гр.
- Кукуруза (консерва) – 100 гр.
- Морковь по-корейски – 100 гр.
- Шампиньоны – 3-4 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Майонез – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Почистите и нарежьте 4 шампиньона, выложите их на сковороду и обжарьте в течение 4-х минут.
- Нарежьте в глубокую миску копченую курицу и добавьте к ней кукурузу.
- В другой миске соедините яйцо с 2 ложками майонеза и взбейте.
- Из этой массы испеките 2-3 блинчика. Нарежьте их небольшими полосками.
- В миску выложите готовые шампиньоны, добавьте морковь и нарезку из блинчиков.
- Добавьте две ложки майонеза и все перемешайте.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт простой и вкусной закуски на Новый год.
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