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Как необычно подать "Оливье" на Новый год: три варианта, которые порадуют гостей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Необычные варианты подачи "Оливье"
Необычные варианты подачи "Оливье"

Салат "Оливье" можно подать как торт и добавить ему праздничности

Классический салат "Оливье" на Новый год готовят практически в каждой семье. Всем давным-давно известен его вкус, да и рецептом мало кого удивишь. Конечно же, есть много альтернатив этому новогоднему блюду — салат "Роскошный" или "Рождественский венок", но если сильно заморачиваться не хочется, то можно приготовить самый обычный "Оливье", а гостей удивить подачей этого блюда.

Сразу тремя вариантами необычного оформления "Оливье" поделился Youtube-канал Home&Kitchen.

Как необычно подать "Оливье" на Новый год

Вариант №1. На плоской тарелке с помощью стакана выложить "Оливье" кругом, а затем красиво пригладить с помощью силиконовой лопатки. Стакан аккуратным оборачивающим движением вынуть, а салат украсить сверху измельченным яичным желтком и веточками укропа, горошком и варенной морковкой.

Вариант №2. С помощью формы для выпекания на большой плоской тарелке сделать из "Оливье" торт, утрамбовав его силиконовой лопаткой. Сверху "торта" нарисовать узор майонезом и украсить зеленым горошком. По низу торта можно пройтись зеленушкой.

Вариант №3. На круглой плоской тарелке сформировать из "Оливье" что-то напоминающее рулет, сверху притрусить его тертым яичным белком, а из четвертинок яйца сделать украшение. Также можно поставить наверх розочки из огурца, добавить зелени и зеленого горошка.

Традиционный рецепт салата "Оливье"

Ингредиенты

  • Картофель вареный — 4 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Яйца, сваренные вкрутую — 4 шт
  • Докторская колбаса — 300 г
  • Маринованные огурцы — 4 шт
  • Консервированный зеленый горошек — 200 г
  • Майонез — 200-300 г
  • Укроп, петрушка — по вкусу
  • Соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Варим морковь и картофель.
  2. Нарезаем мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу и морковку.
  3. Огурцы нарезаем и немного отжимаем, чтобы в салате не было жидкости.
  4. Сливаем воду из горошка и добавляем к остальным ингредиентам.
  5. Нарезаем зелень.
  6. Заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как делать необычную закуску "Сырный снеговик".

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Оливье
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