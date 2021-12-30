Как необычно подать "Оливье" на Новый год: три варианта, которые порадуют гостей

Салат "Оливье" можно подать как торт и добавить ему праздничности

Классический салат "Оливье" на Новый год готовят практически в каждой семье. Всем давным-давно известен его вкус, да и рецептом мало кого удивишь. Конечно же, есть много альтернатив этому новогоднему блюду — салат "Роскошный" или "Рождественский венок", но если сильно заморачиваться не хочется, то можно приготовить самый обычный "Оливье", а гостей удивить подачей этого блюда.

Сразу тремя вариантами необычного оформления "Оливье" поделился Youtube-канал Home&Kitchen.

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Как необычно подать "Оливье" на Новый год

Вариант №1. На плоской тарелке с помощью стакана выложить "Оливье" кругом, а затем красиво пригладить с помощью силиконовой лопатки. Стакан аккуратным оборачивающим движением вынуть, а салат украсить сверху измельченным яичным желтком и веточками укропа, горошком и варенной морковкой.

Вариант №2. С помощью формы для выпекания на большой плоской тарелке сделать из "Оливье" торт, утрамбовав его силиконовой лопаткой. Сверху "торта" нарисовать узор майонезом и украсить зеленым горошком. По низу торта можно пройтись зеленушкой.

Вариант №3. На круглой плоской тарелке сформировать из "Оливье" что-то напоминающее рулет, сверху притрусить его тертым яичным белком, а из четвертинок яйца сделать украшение. Также можно поставить наверх розочки из огурца, добавить зелени и зеленого горошка.

Традиционный рецепт салата "Оливье"

Ингредиенты

Картофель вареный — 4 шт

Морковь — 1 шт

Яйца, сваренные вкрутую — 4 шт

Докторская колбаса — 300 г

Маринованные огурцы — 4 шт

Консервированный зеленый горошек — 200 г

Майонез — 200-300 г

Укроп, петрушка — по вкусу

Соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление

Варим морковь и картофель. Нарезаем мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу и морковку. Огурцы нарезаем и немного отжимаем, чтобы в салате не было жидкости. Сливаем воду из горошка и добавляем к остальным ингредиентам. Нарезаем зелень. Заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу.

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