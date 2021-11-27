Главный атрибут Нового года: рецепт классического салата "Оливье"
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Иногда хозяйки говорят, что уже надоело готовить оливье, но все равно возвращаются к популярному салату
Популярный салат оливье когда-то придумал ресторатор французского происхождения Люсьен Оливье. В свое время он владел московским рестораном французской кухни "Эрмитаж". В кулинарных книгах столетней давности оливье назывался салат из дичи, поскольку в его состав входило мясо жареных рябчиков, оливки, каперсы. Со временем ингредиенты упростили к более привычным. А если вам все же надоело это блюдо, можно с легкость приготовить его альтернативу.
Источник: smachno.ua.
Оливье: классический рецепт
Ингредиенты:
- Картофель вареный — 4 шт
- Морковь — 1 шт
- Яйца, сваренные вкрутую — 4 шт
- Докторская колбаса — 300 г
- Маринованные огурцы — 4 шт
- Консервированный зеленый горошек — 200 г
- Майонез — 200-300 г
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Соль, молотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Варим морковь и картофель.
- Нарезаем мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу и морковку.
- Огурцы нарезаем и немного отжимаем, чтобы в салате не было жидкости.
- Сливаем воду из горошка и добавляем к остальным ингредиентам.
- Нарезаем зелень.
- Заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу.
Ранее "Телеграф" писал, что новогодний стол также можно украсить такими салатами, как "Проще не бывает" и "селедка под шубой".
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