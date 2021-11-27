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Главный атрибут Нового года: рецепт классического салата "Оливье"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Новогодний салат, который стал традиционным на столе украинцев
Новогодний салат, который стал традиционным на столе украинцев

Иногда хозяйки говорят, что уже надоело готовить оливье, но все равно возвращаются к популярному салату

Популярный салат оливье когда-то придумал ресторатор французского происхождения Люсьен Оливье. В свое время он владел московским рестораном французской кухни "Эрмитаж". В кулинарных книгах столетней давности оливье назывался салат из дичи, поскольку в его состав входило мясо жареных рябчиков, оливки, каперсы. Со временем ингредиенты упростили к более привычным. А если вам все же надоело это блюдо, можно с легкость приготовить его альтернативу.

Источник: smachno.ua.

Оливье: классический рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель вареный — 4 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Яйца, сваренные вкрутую — 4 шт
  • Докторская колбаса — 300 г
  • Маринованные огурцы — 4 шт
  • Консервированный зеленый горошек — 200 г
  • Майонез — 200-300 г
  • Укроп, петрушка — по вкусу
  • Соль, молотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Варим морковь и картофель.
  2. Нарезаем мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу и морковку.
  3. Огурцы нарезаем и немного отжимаем, чтобы в салате не было жидкости.
  4. Сливаем воду из горошка и добавляем к остальным ингредиентам.
  5. Нарезаем зелень.
  6. Заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу.

Ранее "Телеграф" писал, что новогодний стол также можно украсить такими салатами, как "Проще не бывает" и "селедка под шубой".

Теги:
#Рецепты #Оливье
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