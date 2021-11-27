Главный атрибут Нового года: рецепт классического салата "Оливье"

Иногда хозяйки говорят, что уже надоело готовить оливье, но все равно возвращаются к популярному салату

Популярный салат оливье когда-то придумал ресторатор французского происхождения Люсьен Оливье. В свое время он владел московским рестораном французской кухни "Эрмитаж". В кулинарных книгах столетней давности оливье назывался салат из дичи, поскольку в его состав входило мясо жареных рябчиков, оливки, каперсы. Со временем ингредиенты упростили к более привычным. А если вам все же надоело это блюдо, можно с легкость приготовить его альтернативу.

Источник: smachno.ua.

Оливье: классический рецепт

Ингредиенты:

Картофель вареный — 4 шт

Морковь — 1 шт

Яйца, сваренные вкрутую — 4 шт

Докторская колбаса — 300 г

Маринованные огурцы — 4 шт

Консервированный зеленый горошек — 200 г

Майонез — 200-300 г

Укроп, петрушка — по вкусу

Соль, молотый черный перец — по вкусу

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Приготовление:

Варим морковь и картофель. Нарезаем мелкими кубиками яйца, картофель, колбасу и морковку. Огурцы нарезаем и немного отжимаем, чтобы в салате не было жидкости. Сливаем воду из горошка и добавляем к остальным ингредиентам. Нарезаем зелень. Заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу.

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