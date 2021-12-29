Крабовый торт без майонеза – альтернатива салату из крабовых палочек на новогодний стол

Из небольшого количества ингредиентов выходит вкусный и большой торт

Закуски на новогодние праздники спасали не одну хозяйку, ведь их приготовление занимает минимум времени, но вкус ничем не уступает другим блюдам. "Телеграф" уже публиковал рецепты легких закусок на Новый год, а теперь делимся рецептом торта из крабовых палочек, который станет прекрасной заменой известного крабового салата и приятно удивит гостей.

Наибольшее преимущество этой закуски состоит в том, что из небольшого количества ингредиентов получается достаточно большая порция. Кстати, майонез в этом торте можно заменить сметаной или простым йогуртом.

Рецептом торта из крабовых палочек поделилась блоггер Ирина Сычевская на своей странице в Instagram.

Как приготовить крабовый торт без майонеза

Ингредиенты

крабовые палочки – 250 гр.

твердый сыр – 100 гр.

вареные яйца — 3 шт.

чеснок — 2 зубчика

сметана – 5-6 ст.л.

зелень — по вкусу

соль и специи — по вкусу

Приготовление

Твердый сыр натираем на мелкой терке. Отваренные заранее яйца нужно разделить на желтки и белки. Яичные желтки размять вилкой. Зелень нарезаем мелко. Крабовые палочки нужно полностью разморозить и аккуратно развернуть, чтобы получился листик. Желток, творог, зелень, измельченный чеснок, сметану, соль и специи смешать в одной посудине. Яичные белки нужно раздельно натереть на большой терке. Затем складываем крабовый торт – на хорошую плоскую тарелку выкладываем сначала лист крабовых палочек, сверху творожно-яичную начинку, снова лист крабовых палочек, начинку и так, пока ингредиенты не закончатся. Весь крабовый торт смазать сверху сметаной и посыпать яичным белком.

Видеорецепт

Ранее Телеграф сообщал, как приготовить 5 простейших закусок, на каждую из которых уйдет по 5 минут.