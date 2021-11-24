Салат "Роскошный": вкуснейшая альтернатива "Оливье" к Новому году
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 93
Вы уже знаете, чем будете угощать своих близких и гостей?
Вот и пошел первый снег, а это значит, что совсем скоро все начнут готовиться к празднованию Нового года.
Если вам надоел популярный новогодний салат "Оливье", пора задуматься над более интересным блюдом. "Телеграф" предлагает приготовить салат "Роскошный", который не уступает своими вкусовыми качествами. Источник: Миллион Меню.
Ингредиенты:
- говядина мякоть — 300 г
- помидоры — 3 шт
- шампиньоны маринованные — 200 г
- маслины — 200 г
- сыр — 150 г
- майонез — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Мясо, помидоры и сыр нарезаем крупными кубиками (примерно 1 см).
- Крупно нарезаем грибы и маслины.
- Все перемешиваем и заправляем майонезом.
Ранее кулинарный блогер Наталья Пархоменко рассказала, как приготовить сочный и сытный салат "Проще не бывает".
- Дата публикации
-
- Категория
-