Салат "Роскошный": вкуснейшая альтернатива "Оливье" к Новому году

Вы уже знаете, чем будете угощать своих близких и гостей?

Вот и пошел первый снег, а это значит, что совсем скоро все начнут готовиться к празднованию Нового года.

Если вам надоел популярный новогодний салат "Оливье", пора задуматься над более интересным блюдом. "Телеграф" предлагает приготовить салат "Роскошный", который не уступает своими вкусовыми качествами. Источник: Миллион Меню.

Ингредиенты:

говядина мякоть — 300 г

помидоры — 3 шт

шампиньоны маринованные — 200 г

маслины — 200 г

сыр — 150 г

майонез — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление:

Мясо, помидоры и сыр нарезаем крупными кубиками (примерно 1 см). Крупно нарезаем грибы и маслины. Все перемешиваем и заправляем майонезом.

Ранее кулинарный блогер Наталья Пархоменко рассказала, как приготовить сочный и сытный салат "Проще не бывает".