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Салат "Роскошный": вкуснейшая альтернатива "Оливье" к Новому году

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Простой рецепт новогоднего салата "Роскошный" Новость обновлена 24 ноября 2021, 20:15
Простой рецепт новогоднего салата "Роскошный"

Вы уже знаете, чем будете угощать своих близких и гостей?

Вот и пошел первый снег, а это значит, что совсем скоро все начнут готовиться к празднованию Нового года.

Если вам надоел популярный новогодний салат "Оливье", пора задуматься над более интересным блюдом. "Телеграф" предлагает приготовить салат "Роскошный", который не уступает своими вкусовыми качествами. Источник: Миллион Меню.

Ингредиенты:

  • говядина мякоть — 300 г
  • помидоры — 3 шт
  • шампиньоны маринованные — 200 г
  • маслины — 200 г
  • сыр — 150 г
  • майонез — по вкусу
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо, помидоры и сыр нарезаем крупными кубиками (примерно 1 см).
  2. Крупно нарезаем грибы и маслины.
  3. Все перемешиваем и заправляем майонезом.

Ранее кулинарный блогер Наталья Пархоменко рассказала, как приготовить сочный и сытный салат "Проще не бывает".

Теги:
#Рецепты #Оливье #Салаты
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