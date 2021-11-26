“Сырный снеговик”: рецепт необычной закуски к Новому году

Эта закуска проста в приготовлении, но выглядит очень празднично.

До Нового года осталось чуть меньше месяца, а значит самое время подумать, чем вы будете удивлять своих гостей за праздничным столом. На днях мы публиковали рецепт праздничного салата "Роскошный", который станет отличной заменой "Оливье", а сегодня поделимся рецептом яркой новогодней закуски под названием "Сырный снеговик".

Советами по приготовлению праздничного блюда поделился журнал "Мой повар".

Ингредиенты:

Сыр твердый-250г (российский, гауда).

Брынза-150г (или творожный сыр).

Чеснок-2зубчика.

Отварная морковь.

Кокосовая стружка.

Ломтик черного хлеба.

Перец черный, горошек.

Специя гвоздика.

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Способ приготовления:

Натрите твердый сыр на терке. Смешайте с брынзой и чесноком, пропущенным через чеснокодавку. Из полученной смеси скатайте три шарика разных размеров. Самый большой должен быть размером с грецкий орех. Поставьте в морозилку на 15 минут. Из оставшейся смеси скатайте небольшие шарики. Вырежете из хлеба два круглых ломтика для шляпы снеговика. Все шарики обваляйте в кокосовой стружке. Соедините 3 сырные шарика снеговика с помощью зубочистки. Черный перец используйте вместо глаз и пуговок. Из моркови с помощью картофелечистки срежьте тонкую полоску для шарфа, вырежьте маленький носик. Вокруг готового снеговика разложите сырные шарики-"снежки".

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки".