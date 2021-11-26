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“Сырный снеговик”: рецепт необычной закуски к Новому году

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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"Сырный снеговик" - отличная закуска к Новому году Новость обновлена 26 ноября 2021, 12:43
"Сырный снеговик" - отличная закуска к Новому году

Эта закуска проста в приготовлении, но выглядит очень празднично.

До Нового года осталось чуть меньше месяца, а значит самое время подумать, чем вы будете удивлять своих гостей за праздничным столом. На днях мы публиковали рецепт праздничного салата "Роскошный", который станет отличной заменой "Оливье", а сегодня поделимся рецептом яркой новогодней закуски под названием "Сырный снеговик".

Советами по приготовлению праздничного блюда поделился журнал "Мой повар".

Ингредиенты:

  • Сыр твердый-250г (российский, гауда).
  • Брынза-150г (или творожный сыр).
  • Чеснок-2зубчика.
  • Отварная морковь.
  • Кокосовая стружка.
  • Ломтик черного хлеба.
  • Перец черный, горошек.
  • Специя гвоздика.

Способ приготовления:

  1. Натрите твердый сыр на терке. Смешайте с брынзой и чесноком, пропущенным через чеснокодавку.
  2. Из полученной смеси скатайте три шарика разных размеров. Самый большой должен быть размером с грецкий орех. Поставьте в морозилку на 15 минут.
  3. Из оставшейся смеси скатайте небольшие шарики.
  4. Вырежете из хлеба два круглых ломтика для шляпы снеговика.
  5. Все шарики обваляйте в кокосовой стружке.
  6. Соедините 3 сырные шарика снеговика с помощью зубочистки. Черный перец используйте вместо глаз и пуговок. Из моркови с помощью картофелечистки срежьте тонкую полоску для шарфа, вырежьте маленький носик. Вокруг готового снеговика разложите сырные шарики-"снежки".

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки".

Теги:
#Рецепт #Новый год #Новогодние блюда
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