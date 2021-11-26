“Сырный снеговик”: рецепт необычной закуски к Новому году
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Эта закуска проста в приготовлении, но выглядит очень празднично.
До Нового года осталось чуть меньше месяца, а значит самое время подумать, чем вы будете удивлять своих гостей за праздничным столом. На днях мы публиковали рецепт праздничного салата "Роскошный", который станет отличной заменой "Оливье", а сегодня поделимся рецептом яркой новогодней закуски под названием "Сырный снеговик".
Советами по приготовлению праздничного блюда поделился журнал "Мой повар".
Ингредиенты:
- Сыр твердый-250г (российский, гауда).
- Брынза-150г (или творожный сыр).
- Чеснок-2зубчика.
- Отварная морковь.
- Кокосовая стружка.
- Ломтик черного хлеба.
- Перец черный, горошек.
- Специя гвоздика.
Способ приготовления:
- Натрите твердый сыр на терке. Смешайте с брынзой и чесноком, пропущенным через чеснокодавку.
- Из полученной смеси скатайте три шарика разных размеров. Самый большой должен быть размером с грецкий орех. Поставьте в морозилку на 15 минут.
- Из оставшейся смеси скатайте небольшие шарики.
- Вырежете из хлеба два круглых ломтика для шляпы снеговика.
- Все шарики обваляйте в кокосовой стружке.
- Соедините 3 сырные шарика снеговика с помощью зубочистки. Черный перец используйте вместо глаз и пуговок. Из моркови с помощью картофелечистки срежьте тонкую полоску для шарфа, вырежьте маленький носик. Вокруг готового снеговика разложите сырные шарики-"снежки".
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки".
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