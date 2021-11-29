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Очень вкусная закуска на Новый год за 15 минут: рецепт от фудблогера

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Рецепт простой и вкусной закуски с креветками Новость обновлена 29 ноября 2021, 16:00
Рецепт простой и вкусной закуски с креветками

Для этой закуски понадобятся очень простые ингредиенты.

Новый год с каждым днем все ближе, а значит самое время подумать о том, чем вы будете угощать гостей за праздничным столом. Конечно, можено приготовить им традиционный "Оливье", но если вы хотите удивить своих друзей, чем-то более оригинальным, рекомендуем обратить внимание на наши подборки рецептов. Например, можно приготовить салат "Роскошный", который является отличной альтернативой "Оливье" к Новому году или яркие праздничные закуски "Мандаринки" и "Сырный снеговик".

Если же вы относитесь к тем людям, которые не любят заморачиваться с готовкой на праздники, советуем обратить внимание на рецепт новогодней закуски от фудблогера Насти Монаховой, которая готовится всего за 15 минут.

Простая новогодняя закуска: рецепт

Ингредиенты:

  • Листы тортильи
  • Креветки
  • Авокадо
  • Творожный сыр

Способ приготовления:

  1. Вырежьте из тортильи круги, скрутите их в корзинки и закрепите зубочистками, отправьте в духовку на 10 минут.
  2. В это время обжариваем креветки и нарезаем авокадо мелкими кусочками.
  3. Достаем корзинки из духовки и смазываем творожным сыром.
  4. Выкладываем сверху креветку и авокадо. Солим и перчим.

Ранее "Телеграф" делился рецептом самого простого пирога на кефире.

Теги:
#Праздник #Новый год
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