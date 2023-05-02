В Раде признали рашизм идеологией россии и обратились к миру

За соответствующее решение отдали свои голоса 281 народных избранника

Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией россии и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

О этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующее решение отдали свои голоса 281 народных избранника.

"В заявлении Рада обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма", — рассказывает депутат.

Напомним, ранее мы писали, что историк объяснил суть рашизма. Он отметил, что слово "нацизм" для россии не подходит. Учитывая все, что происходит в россии, их идеология и практика больше подобна "рашизму", который в разы превышает нацизм.

Ранее мы писали, что известная среди многих пользователей сети "Википедия" пополнилась еще одной важной в контексте российско-украинской войны статьей — о том, что такое "рашизм".

Также мы сообщали, 2 мая Верховная Рада проголосовала за еще одно важное решение. Оно касается мобилизации.