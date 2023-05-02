У Раді визнали рашизм ідеологією росії та звернулися до світу

За відповідне рішення віддали свої голоси 281 народний обранець

Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії та закликала ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення віддали свої голоси 281 народному обранцю.

"У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму", — розповідає депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що історик пояснив суть рашізму. Він зазначив, що слово "нацизм" для росії не підходить. Враховуючи все, що відбувається в рф, їхня ідеологія та практика більше подібна до "рашизму", який у рази перевищує нацизм.

Раніше ми писали, що відома серед багатьох користувачів мережі "Вікіпедія" поповнилася ще однією важливою в контексті російсько-української війни статтею про те, що таке "рашизм".

Також ми повідомляли, 2 травня Верховна Рада проголосувала за ще одне важливе рішення. Воно стосується мобілізації.